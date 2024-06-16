O illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Ardahan, Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleri, Sinop'un iç kesimleri, Erzurum, Van ve Hakkari'nin doğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize ve Kars çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde artacağı, kuzey ve doğu kesimlerde bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Ege'nin güney kesimlerinde kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Rize ve Kars çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Güney Ege'de kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Güney Ege'de kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Sinop'un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize il geneli ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Ardahan, Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile Van ve Hakkari'ni

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde toz taşınımı bekleniyor.

Kaynak: Gerçek Gündem