İzmir'de kan donduran cinayet! 15 yaşındaki kız çocuğu, sevgilisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

İzmir'in Karabağlar ilçesine bağlı Arap Hasan Mahallesi'nde 15 yaşındaki H.Ç.Ç. ile erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen bir kişi tartışmaya başladı. Ardından defalarca bıçaklanan H.Ç.Ç., yere yığıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cinayet şüphelisi ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Feci şekilde cinayete kurban giden 15 yaşındaki H.Ç.Ç.'nin cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA