CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin eski genel başkanlarıyla bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin eski genel başkanları Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın ile buluştu.

Özgür Özel, eski CHP genel başkanları Öymen, Çetin ve Karayalçın ile bir araya geldi.

Bu buluşmanın ardından Özel ile önceki genel başkanlar, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen ile Özgün Göl'ün düğün törenine katılarak, nikah şahitliği yaptı.

Kaynak: AA