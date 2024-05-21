Galerici esnafı açıkladı: İkinci el otomobil piyasası hız kazandı, hareketlilik başladı!

Galerici İhsan Açıkgöz, ikinci el otomobil piyasasına ilişkin değerlendirmede bulundu. Açıkgöz, "Sıfır araçların yüzde 10 zammından sonra alıcılar ikinci el araçlara ilgi göstermeye başladı" dedi.

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31 Mart Yerel Seçimleri ve Ramazan sebebi ile bir süredir hareketsiz kalan ikinci el otomobil piyasası tekrardan hareketlenmeye başladı.

Seçim ve bayramın piyasaları etkilediğini ama piyasaların yeniden hareketlenmeye başladığını vurgulayan Galerici İhsan Açıkgöz, "Herkeste bir beklenti vardı. Ekonominin düşeceği, doların düşeceği altının düşeceği gibi. Herhangi biri yatırım yapacaksa bunu seçim sonrası veya bayram sonrasına erteliyordu. Seçim ve bayramın sonu aşağı yukarı aynı zamana denk geldi. Bayram sonunda gördük ki sıfır araç bayileri yüzde 10’a varan zam yaptı. Bundan dolayı da vatandaşlar ikinci el piyasasını hareketlendirdi" dedi.

"ALIŞVERİŞLER BAŞLADI"

Açıkgöz, "Bizim bayram öncesi telefonlarımız çalmıyordu. Piyasa durgundu, herkes bayram sonrasını bekliyordu. Şu an ikinci el araç piyasası zamlı fiyatlara geçmedi. Bayram sonrası telefonlarımız çalmaya başladı. Araçlara gelip bakıyorlar. Bir kaç tane araba satışımız oldu. İkinci el ile alakalı birçok sektörde alışverişler başladı" ifadelerini kullandı.

Galerici esnafı açıkladı: İkinci el otomobil piyasası hız kazandı, hareketlilik başladı! - Resim : 1

"ELİNDEKİ PARA İLE İKİNCİ EL ARAÇ ALIYORLAR"

"Piyasa bir tık daha iyi" diyen Açıkgöz, "Şu anda yüksek faizlere de adapte olduk gibi görünüyor. İyi bir model almak yerine orta sınıflı bir araba alıyorlar. Faize bulaşmadan elindeki para ile ikinci el araç alıyorlar" diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Otomobil İkinci El Araç
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