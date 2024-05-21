Manisa'da hasadı başladı, üretici beklemede!

Manisa'da arpa hasadı başladı. Taneleri malt ve yem olarak kullanılan önemli bir tahıl bitkisi arpa hasadında hem rekoltenin düşük olması hem de fiyatının henüz açıklanmaması üreticiyi düşündürüyor.

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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde üzümün gölgesinde kalan tahıllardan birisi olan arpada hasat başladı.

Üreticiler geçtiğimiz yıl kilosu 8 TL olan arpanın bu yıl en az 15 TL olmasını beklerken, bu sene hem rekoltenin düşük hem de maliyetlerin yüksek olduğunu söyledi.

"REKOLTE ÇOK DÜŞÜK"

Hasada ilişkin konuşan çiftçi Yusuf Can, "40 dekar alanda arpa ektim. Geçmiş yıllarda yaklaşık 40 ton ürün alıyordum. Bu yıl 10 ton arpa alabilirsem çok mutlu olacağım. Bu yıl hava şartlarına bağlı olarak rekolte çok düşük" dedi.

Manisa'da hasadı başladı, üretici beklemede! - Resim : 1

ARPA

Arpa, buğdaygiller familyasından taneleri malt ve yem olarak kullanılan önemli bir tahıl bitkisidir.

Tarih öncesi devirlerden beri en önemli kültür bitkilerinden biri olmakla birlikte günümüzde de ekonomik önemi büyüktür.

Arpanın kullanım alanları:

- Hayvan yemi olarak kullanılır,

- Malt üretiminde kullanılır. Bira üretiminde kullanılan malt, arpa danelerinin önce ıslatılıp çimlenmeye bırakılması ardından kurutulmasıyla elde edilir,

- Gıda sanayiinde kullanılır. Arpa unundan ekmek, bulgur, makarna gibi ürünler yapılabilir,

- Kahvaltılarda kullanılır. Arpa ezmesi kahvaltılarda sıkça tüketilen bir besindir,

- Çorbalarda kullanılır. Arpa şehriye çorbası, arpa ezmesi çorbası gibi çorbalar oldukça lezzetlidir.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Manisa Alaşehir
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