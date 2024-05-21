Emekli oldu, bu işe girdi: Kilosu 100 TL, siparişe yetişemiyor!

Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesinde 27 yıl önce maden ocağından emekli olan Satılmış Baduroğlu, kurduğu çilek bahçesiyle siparişe yetişemiyor.

Kurduğu serada kendi çabalarıyla yetiştirdiği organik çileğin kilosunu 100 TL'den satışa çıkartan Baduroğlu, bir ton çilek hasadı gerçekleştirecek.

"NET ORGANİK ÜRÜNLER"

Emekli Baduroğlu, "Ürünlerimizde hormon kullanmıyoruz. Net organik ürünler. Toprak gübresi ve hayvan gübresi kullanıyoruz. Merak edenler oluyor. Daha önce ilk defa bu işe ben başlamıştım. Bir hobi olarak başladık. Zamanla yükselttik" dedi.

ÇİLEK

Çilek, tohumları meyvenin dışında yer alır, bu da onu diğer meyvelerden ayıran bir özelliktir. Çilekler, C vitamini, lif ve potasyum gibi birçok besin açısından zengindir.

Çileğin faydaları:

- Bağışıklık sistemini güçlendirir,

- Sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasına yardımcı olur,

- Kanser riskini azaltır,

- Kalp hastalıklarına karşı korur,

- Cilt sağlığını iyileştirir,

- Göz sağlığını korur,

- Hafızayı güçlendirir.

Çileğin kullanım alanları:

* Taze olarak tüketilebilir,

* Smoothielerde, yoğurtlarda ve salatalarda kullanılabilir,

* Reçel, marmelat, komposto ve meyve suyu yapımında kullanılabilir,

* Pastalarda, keklerde ve diğer tatlılarda kullanılabilir,

* Dondurmada ve sorbelerde kullanılabilir.

Kaynak: Gerçek Gündem