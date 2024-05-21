Emekli oldu, bu işe girdi: Kilosu 100 TL, siparişe yetişemiyor!

Zonguldak'ta emekli olan Satılmış Baduroğlu, kurduğu çilek bahçesiyle siparişe yetişemiyor. Emekli Baduroğlu, kurduğu serada kendi çabalarıyla yetiştirdiği organik çileğin kilosunu 100 TL'den satıyor.

> <

Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesinde 27 yıl önce maden ocağından emekli olan Satılmış Baduroğlu, kurduğu çilek bahçesiyle siparişe yetişemiyor.

Kurduğu serada kendi çabalarıyla yetiştirdiği organik çileğin kilosunu 100 TL'den satışa çıkartan Baduroğlu, bir ton çilek hasadı gerçekleştirecek.

"NET ORGANİK ÜRÜNLER"

Emekli Baduroğlu, "Ürünlerimizde hormon kullanmıyoruz. Net organik ürünler. Toprak gübresi ve hayvan gübresi kullanıyoruz. Merak edenler oluyor. Daha önce ilk defa bu işe ben başlamıştım. Bir hobi olarak başladık. Zamanla yükselttik" dedi.

Emekli oldu, bu işe girdi: Kilosu 100 TL, siparişe yetişemiyor! - Resim : 1

ÇİLEK

Çilek, tohumları meyvenin dışında yer alır, bu da onu diğer meyvelerden ayıran bir özelliktir. Çilekler, C vitamini, lif ve potasyum gibi birçok besin açısından zengindir.

Çileğin faydaları:

- Bağışıklık sistemini güçlendirir,
- Sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasına yardımcı olur,
- Kanser riskini azaltır,
- Kalp hastalıklarına karşı korur,
- Cilt sağlığını iyileştirir,
- Göz sağlığını korur,
- Hafızayı güçlendirir.

Çileğin kullanım alanları:

* Taze olarak tüketilebilir,
* Smoothielerde, yoğurtlarda ve salatalarda kullanılabilir,
* Reçel, marmelat, komposto ve meyve suyu yapımında kullanılabilir,
* Pastalarda, keklerde ve diğer tatlılarda kullanılabilir,
* Dondurmada ve sorbelerde kullanılabilir.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Zonguldak Emekli

Benzer Videolar

Galerici esnafı açıkladı: İkinci el otomobil piyasası hız kazandı, hareketlilik başladı! İkinci el otomobil piyasası hız kazandı, hareketlilik başladı
Manisa'da hasadı başladı, üretici beklemede! Hasadı başladı, üretici beklemede
Türkiye'de sadece Elazığ'da üretiliyor, büyük ilgi görüyor: Kilosu 250 TL! Sadece Elazığ'da üretiliyor, büyük ilgi görüyor
Tokat'ta sabahın erken saatlerinde hasadı başladı, özenle istifleniyor: Türk mutfağının vazgeçilmezi! Özenle istifleniyor: Türk mutfağının vazgeçilmezi
Hatay'da sıkıntılı hasat başladı, üretici dertli: Tarlada kilosu 20 TL! Sıkıntılı hasat başladı: Tarlada kilosu 20 TL
ÇAYKUR açıkladı, tomurcuk çayın alım fiyatı belli oldu! ÇAYKUR açıkladı, tomurcuk çayın alım fiyatı belli oldu
Aydın'da erkenci hasat başladı, eken perişan oldu: Tarlada kilosu 10 TL! Erkenci hasat başladı, eken perişan oldu
Osmaniye'de örnek ekim yaptı, 2 bin ton ürün hasadı bekliyor: Tam 200 dönüm! Örnek ekim yaptı, 2 bin ton ürün hasadı bekliyor
Samsun'da bin rakımda duyulmamış hasat başladı, kapış kapış gidiyor: Taleplere yetişemiyor! Kapış kapış gidiyor: Taleplere yetişemiyor
Erdoğan'dan çiftçiye destek açıklaması: Ziraat Bankası kredi limitleri artırıldı! Erdoğan'dan çiftçiye destek açıklaması
Hatay'da açık alanda hasadı başladı, çiftçinin yüzü güldü: Tarlada kilosu 50 TL! Hasadı başladı: Tarlada kilosu 50 TL
Kilis'te hasadı başladı, kebapçıların vazgeçilmezi: Tarlada kilosu 200 TL! Kebapçıların vazgeçilmezi: Kilosu 200 TL
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı: Sis, pus, kuvvetli yağış ve toz taşınımı geliyor! Sis, pus, kuvvetli yağış ve toz taşınımı geliyor!
Yapı Kredi satışa çıktı, Koç Holding'den açıklama yapıldı! Yapı Kredi satışa çıktı!
Kulis: Cumhurbaşkanı Danışmanı oturtulduğu yeri beğenmedi, valiyi fırçaladı Cumhurbaşkanı Danışmanı oturtulduğu yeri beğenmedi, valiyi fırçaladı
ABD'li dev bankadan dikkat çeken yıl sonu dolar kuru tahmini: Dolar kurunun yönü neresi? ABD'li dev bankadan dikkat çeken yıl sonu dolar kuru tahmini
Maliye Bakanlığı'ndan 2 firmaya 7 milyar TL'lik rekor ceza! Maliye Bakanlığı'ndan 2 firmaya 7 milyar TL'lik rekor ceza!