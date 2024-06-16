İddia I Fenerbahçe sezona hızlı girdi: 4 oyuncuyla anlaştı

Fenerbahçe Beko, yeni sezon için kolları sıvadı. Spor basınında çıkan haberlere göre Fenerbahçe, 4 isimle anlaştı. Bu isimler arasında Devon Hall, Wade Baldwin, Bonzie Colson ve Shavon Shields bulunuyor.

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İddia I Fenerbahçe sezona hızlı girdi: 4 oyuncuyla anlaştı

Fenerbahçe Beko, 2024-2025 sezonu için transfer harekâtını sürdürüyor.

Geçtiğimiz sezon EuroLeague’de Final Four’a kalan, Türkiye Kupası ve Türkiye Ligi’nde şampiyon olan Fenerbahçe, 4 isimle anlaştı.

Yerel ve yurt dışı kaynaklı spor basınlarında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, Devon Hall, Wade Baldwin, Bonzie Colson ve Shavon Shields ile anlaştı.

DEVON HALL

İddia I Fenerbahçe sezona hızlı girdi: 4 oyuncuyla anlaştı - Resim : 1

Yağız Sabuncuoğlu, Fenerbahçe Beko’nun, Olimpia Milano ile sözleşmesi sona eren ABD'li gard Devon Hall ile yıllık 950 bin dolardan 2 yıllık anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Hall, geçtiğimiz sezon Olimpia Milano formasıyla EuroLeague'de 8.2 sayı, 2.9 ribaunt ve 1.9 asist ortalamaları ile oynadı.

WADE BALDWIN

İddia I Fenerbahçe sezona hızlı girdi: 4 oyuncuyla anlaştı - Resim : 2

Inside EuroLeague’e göre, Fenerbahçe bir süredir ilgilendiği Wade Baldwin ile 2+1 yıllık bir sözleşme konusunda anlaştı.

Baldwin, bu sezon EuroLeague’de 17.4 sayı, 2.5 ribaund, 4.9 asist, 1.0 top çalma, 0.2 blok ve 19.1 verimlilik puanlarının altına imza attı.

BONZIE COLSON

İddia I Fenerbahçe sezona hızlı girdi: 4 oyuncuyla anlaştı - Resim : 3

Yağız Sabuncuoğlu, dün Fenerbahçe’nin Bonzie Colson’a resmi teklif yaptığını yazmıştı.

EuroLeague Time, Sarı lacivertlilerin Bonzie Colson ile 2 yıllık anlaşma sağladığını kaydetti.

Colson, daha önce Karşıyaka ve Darüşafaka forması da giymişti.

ABD’li forvet, bu sezon EuroLeague’de 12.6 sayı, 5.3 ribaund, 0.6 asist, 0,4 blok 1.3 top çalma ve 14.0 verimlilik puanının altına imza attı.

SHAVON SHIELDS

İddia I Fenerbahçe sezona hızlı girdi: 4 oyuncuyla anlaştı - Resim : 4

Farklı kaynaklarda çıkan haberlere göre Fenerbahçe Bek ayrıca Milano forması giyen Shavon Shields ile 2 yıllık sözleşmede anlaşmaya vardı.

Ayrıca Sarı lacivertlilerin 800 bin euro buy-out(bonservis) ödeyeceğini bildirildi.

Shields, bu sezon EuroLeague’de 15.7 sayı, 3.7 ribaund, 2.8 asist, 0.1 blok, 1.3 top çalma ve 16.8 verimlilik puanlarının altına imza attı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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