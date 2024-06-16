Galatasaray'da Zaha'ya talip çıktı!

Galatasaray’a büyük umutlarla transfer edilen ve beklentilere karşılık veremeyen Wilfried Zaha’yı göndermek isteyen yönetim teklifleri değerlendirmeye karar verdi.

İngiltere basınında yer alan habere göre, Premier Lig ekibi West Ham'ın Zaha için 10 milyon sterlini (yaklaşık 12 milyon euro) gözden çıkardığını iddia edildi.

Zaha’nın Premier Lig'e dönme seçeneğine sıcak baktığı iddia edildi.