Türkiye Gürcistan maçının hakemi belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nın, EURO 2024 F Grubu'nda Gürcistan ile oynayacağı ilk maçını Arjantinli hakem Facundo Tello yönetecek.

Türkiye Gürcistan maçının hakemi belli oldu

EURO 2024 F Grubu ilk maçında A Milli Takımımız, Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. 18 Haziran'da oynanacak karşılaşmanın hakemi belli oldu.

UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye - Gürcistan maçını Arjantinli hakem Facundo Tello yönetecek.

Tello'nun yardımcılıklarını ise Gabriel Chade ve Ezequiel Brailovsky yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Litvanyalı Donaras Rumsas olacak.

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Kaynak: İHA

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