Türkiye Gürcistan maçının hakemi belli oldu
A Milli Futbol Takımı'nın, EURO 2024 F Grubu'nda Gürcistan ile oynayacağı ilk maçını Arjantinli hakem Facundo Tello yönetecek.
EURO 2024 F Grubu ilk maçında A Milli Takımımız, Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. 18 Haziran'da oynanacak karşılaşmanın hakemi belli oldu.
UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye - Gürcistan maçını Arjantinli hakem Facundo Tello yönetecek.
Tello'nun yardımcılıklarını ise Gabriel Chade ve Ezequiel Brailovsky yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Litvanyalı Donaras Rumsas olacak.
Kaynak: İHA