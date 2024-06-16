Türkiye Gürcistan maçının hakemi belli oldu

EURO 2024 F Grubu ilk maçında A Milli Takımımız, Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. 18 Haziran'da oynanacak karşılaşmanın hakemi belli oldu.

UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye - Gürcistan maçını Arjantinli hakem Facundo Tello yönetecek.

Tello'nun yardımcılıklarını ise Gabriel Chade ve Ezequiel Brailovsky yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Litvanyalı Donaras Rumsas olacak.

Kaynak: İHA