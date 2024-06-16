EURO 2024'te günün maçları

EURO 2024 heyecanı üçüncü gününde devam ediyor. İlk iki gün oldukça gollü geçerken, dört maçta toplam 16 gol kaydedildi. Turnuva bugün üç karşılaşmayla sürecek.

Günün ilk maçında, D Grubu'nda Polonya ve Hollanda karşı karşıya gelecek. Bu mücadele saat 16.00’da başlayacak. Akşam seansında, saat 19.00’da, C Grubu'nda Slovenya ile Danimarka karşılaşacak.

Günün son maçı ise turnuvanın favorilerinden İngiltere ile Sırbistan arasında oynanacak. C Grubu’ndaki bu ikinci maçın başlangıç saati 22.00. Tüm karşılaşmalar TRT 1’den canlı olarak yayınlanacak.

Kaynak: Gerçek Gündem