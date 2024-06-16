Filenin Sultanları Brezilya karşısında kayıp: 3-0'lık yenilgi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nin (VNL) 3. haftası 4. maçında Brezilya'ya 3-0 mağlup oldu.

Filenin Sultanları, 20-23 Haziran tarihleri arasında Tayland’ın Bangkok şehrinde düzenlenecek finallerde mücadele edecek.

Filenin Sultanları böylece, Milletler Ligi'ni 8 galibiyet, 4 mağlubiyetle tamamladı. Ay-yıldızlılar, Milletler Ligi final etabında şampiyonluk için mücadele edecek.