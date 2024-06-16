Filenin Sultanları Brezilya karşısında kayıp: 3-0'lık yenilgi
Filenin Sultanları, VNL'in Hong Kong etabının 4. maçında Brezilya'ya 3-0 mağlup oldu.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nin (VNL) 3. haftası 4. maçında Brezilya'ya 3-0 mağlup oldu.
Filenin Sultanları, 20-23 Haziran tarihleri arasında Tayland’ın Bangkok şehrinde düzenlenecek finallerde mücadele edecek.
Filenin Sultanları böylece, Milletler Ligi'ni 8 galibiyet, 4 mağlubiyetle tamamladı. Ay-yıldızlılar, Milletler Ligi final etabında şampiyonluk için mücadele edecek.
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