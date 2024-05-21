Tokat'ta sabahın erken saatlerinde hasadı başladı, özenle istifleniyor: Türk mutfağının vazgeçilmezi!

Tokat'ta asma bağ yaprağı hasadı başladı. İnce, narin, kendine has aroması ile damaklarda farklı bir tat bırakan ve Türk mutfağının vazgeçilmezi olan sarmanın ana malzemesi bağ yaprağı, tek tek özenle toplanıyor.

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Tokat'ta sabahın erken saatlerinde tarlaya inen işçiler tarafından bağ yaprağı hasadı başladı.

Toplanan üzüm yaprakları, özenle istiflendikten sonra salamura yapılmak üzere haşlanarak bidonlara basılıyor. Tokat’ın eşsiz lezzetlerinden biri olan sarmanın mimarı asma bağ yaprağı, sadece yerel mutfağın değil, Türk mutfağının da vazgeçilmezlerinden biri olarak biliniyor.

"3 VEYA 4 DEFA MAHSUL ALABİLİYORUZ"

Hasada ilişkin konuşan üretici Vehbi Okur, "Bir sezon da en fazla 3 veya 4 defa mahsul alabiliyoruz. 7 dönümlük arazim var. Sene içerisinde bir buçuk ton hasat çıkacak" dedi.

Tokat'ta sabahın erken saatlerinde hasadı başladı, özenle istifleniyor: Türk mutfağının vazgeçilmezi! - Resim : 1

ASMA YAPRAĞI

Asma yaprağı, üzüm asmasının (Vitis vinifera) yapraklarından elde edilen salamura edilmiş bir besindir. Akdeniz mutfağında oldukça popülerdir ve dolma, sarma gibi birçok yemekte kullanılır.

Asma yaprağı, C vitamini, A vitamini, lif ve potasyum gibi birçok besin açısından zengindir. Ayrıca antioksidanlar da içerir.

Asma yaprağının faydaları:

- Sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasına yardımcı olur,
- Kabızlığı önler,
- Kan şekerini düzenler,
- Kolesterolü düşürür,
- Bağışıklık sistemini güçlendirir,
- Kanser riskini azaltır,
- Cilt sağlığını iyileştirir,
- Göz sağlığını korur.

Asma yaprağının kullanım alanları:

* Dolma, sarma gibi yemeklerde kullanılır,
* Salatalarda kullanılabilir,
* Zeytinyağlılarda kullanılabilir,
* Etli ve sebzeli yemeklere katılabilir,
* Çiğ olarak da tüketilebilir.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Tokat

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