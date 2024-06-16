Bayram namazı çıkışı yurttaşla CHP lideri Özel arasında 'Hamas' tartışması: 'İspanya Filistin'i benim mektubumla tanıdı'

CHP lideri Özel, bayram namazı çıkışında bir yurttaşın Hamas'la ilgili kendisine tepki gösteren yurttaşa, "Ben dünyadaki 119 ülkeye mektup yazdım. Ne dedim biliyor musun, 'Filistin'i tanıyın' dedim. İspanya, Filistin'i tanıdıysa benim mektubumla tanıdı" yanıtını verdi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, memleketi Manisa’da bayram namazı sonrasında, kendisine “İsrail'e tepki gösteriyorsunuz ancak Hamas'ı da terör örgütü olarak değerlendiriyorsunuz" diyen bir yurttaşa yanıt verdi.

Özel, "Ben Filistin tanınsın, özgür olsun diye dünyadaki her tarafı geziyorum ve Cumhurbaşkanı bana teşekkür etti, 'sen Filistin için mücadele ediyorsun' diye. İspanya, Filistin'i tanıdıysa benim mektubumla tanıdı. O yüzden bayram sabahı ne konuştuğunu bil de konuş, tamam mı?" ifadelerini kullandı.

'İSPANYA FİLİSTİN'İ BENİM MEKTUBUMLA TANIDI'

Özel, konuya ilişkin yurttaşa verdiği yanıtın tamamında şunları söyledi:

"Beni bir dinle de bayram sabahı. Ben dünyadaki 119 ülkeye mektup yazdım. Ne dedim biliyor musun, 'Filistin'i tanıyın' dedim. İspanya, Filistin'i tanıdıysa benim mektubumla tanıdı. Bugün de biz gece uyurken üzerimize bomba atsalar ne olursa aynı şey. O da onu öldürüyorsa yanlış yapıyor, o da onu öldürüyorsa yanlış yapıyor. Ben Filistin tanınsın, özgür olsun diye dünyadaki her tarafı geziyorum ve Cumhurbaşkanı bana teşekkür etti, 'sen Filistin için mücadele ediyorsun' diye. O yüzden bayram sabahı ne konuştuğunu bil de konuş, tamam mı?"”

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Kurban Bayramı Filistin Hamas İsrail İspanya Özgür Özel
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