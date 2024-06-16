Kulis I İYİ Parti’de Akşener-Erdoğan görüşmesi için 4 farklı yanıt: Neden görüştüler?

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Beştepe'de külliyede görüşmüştü.

Ziyareti Cumhurbaşkanlığından yapılan duyuru ile öğrenen İYİ Partili yöneticiler, duruma tepki göstermişti.

Görüşmeyle ilgili pek çok kulis bilgisi gündeme gelirken Akşener, bu iddiaları reddetmiş ve şu açıklamayı yapmıştı:

İYİ PARTİ'DE GÖRÜŞMEYE İLİŞKİN YORUMLAR

Duvar'da yer alan haberde, İYİ Parti kulislerini hareketlendiren ziyaret için partililer şu yorumlarda bulunmuş:

-Cumhurbaşkanı Erdoğan olası anayasa değişikliği için Akşener’in İYİ Parti grubu üzerindeki etkisini ölçtü. Ama ne mevcut yönetim ne de Akşener’in destek vereceğini açıklayacağı bir anayasa sürecine evet diyecek İYİ Parti milletvekili sayısı bir elin parmağını geçmez.

-Amaç İYİ Parti’yi karıştırmak. Cumhurbaşkanı çift kutuplu siyasetin devamını istiyor. İYİ Parti karışırsa tek rakip CHP kalacak. Erdoğan rakibinin CHP olmasından memnun.

-Kongre sonrası bu sisteme güç verecek bir hareket içinde olmayacağımızı anlatıyor, tek adam sistemine karşı güçlü bir itiraz geliştiriyoruz. Bu görüşme ile Saray itirazımız itibarsızlaştırılmak isteniyor.

-Akşener ne umdu bilmiyoruz ama bu görüşmenin kazananı Erdoğan. Görüşme sonrası fotoğrafa bakanlar “Onu da ayağına getirtti, bravo” dediler. Erdoğan liderliği perçinlendi.

Kaynak: Gerçek Gündem