Dev Havayolu Şirketinden Büyük Kampanya: Sınırsız Uçuş Hakkı Başladı

Macaristan merkezli düşük maliyetli havayolu şirketi Wizz Air, yeni bir seyahat abonelik hizmeti ile dikkat çekiyor. Şirket, yılda 499 euro (yaklaşık 18 bin 500 TL) karşılığında yolculara sınırsız uçuş hakkı sunmaya başlayacak.

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Dev Havayolu Şirketinden Büyük Kampanya: Sınırsız Uçuş Hakkı Başladı - Resim: 1

Yolcular, bu "all you can fly" kartı ile bir yıl boyunca tek yön ya da gidiş-dönüş uçuşlar gerçekleştirebilecekler. Kampanya, cuma gününe kadar tanıtım fiyatı olan 499 eurodan satışa sunulurken, bu tarihten sonra fiyat 599 euroya (yaklaşık 22 bin 170 TL) yükselecek.

Wizz Air’in internet sitesinde yer alan bilgilere göre, bu üyelik Avrupa, Asya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki 950 rotaya uçuş imkanı sağlıyor. Paket, tüm yolculara açık olsa da özellikle sık seyahat edenler için daha avantajlı.

Ancak bu abonelik sisteminde bazı ek masraflar da bulunuyor. Yolcular, her uçuş için 9,99 euro ücret ödemek zorunda ve bagaj ile koltuk seçimleri gibi hizmetler pakete dahil değil. Wizz Air, ilk etapta 10 bin adet "all you can fly" üyeliği satmayı planlıyor. Ancak şirketin internet sitesindeki SSS bölümünde, koltukların müsaitliğinin bazı dış ve iç faktörlere bağlı olarak değişebileceği belirtiliyor.

Benzer bir kampanya geçtiğimiz yıl ABD’li Frontier Airlines tarafından da yapılmıştı. Şirket, Kuzey Amerika rotaları için 599 dolarlık sınırsız "Go Wild!" bileti sunmuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem

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