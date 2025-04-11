Kral ve Kraliçe İtalya'da: Yöresel Pazarda Makarna Yaptılar
İngiltere Kralı 3. Charles ve Kraliçe Camilla, resmi ziyaret için bulundukları İtalya’da halkla iç içe keyifli anlar yaşadı. Ravenna kentinde düzenlenen bir festivale katılan kraliyet çifti, hem yerel pazarı gezdi hem de geleneksel İtalyan makarnası yaptı.
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İngiltere Kralı 3. Charles ve Kraliçe Camilla, resmi ziyaret için bulundukları İtalya’da keyifli anlar yaşadı.
Kalabalık bir topluluk tarafından coşkuyla karşılanan Kral ve Kraliçe, yöresel pazarları gezdi, makarna hamuru açarak mutfakta hünerlerini sergiledi. Aynı zamanda 20. evlilik yıldönümünü kutlayan çift, İtalyanlarla sohbet edip sunulan lezzetlerin tadına baktı.
İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, eşi ve kızı da Kral Charles ve Kraliçe Camilla’ya bazı tarihi mekanları gezdirerek eşlik etti.
Ziyaret sırasında kraliyet çifti, sağlık sorunları nedeniyle uzun süredir kamuoyu önüne çıkmayan Papa Francis’le de özel bir görüşme gerçekleştirdi.
Bir süredir kanser tedavisi gördüğü bilinen Kral Charles'ın keyifli olduğu görüldü.