Trump'ın Gümrük Vergileri iPhone'u Fena Vurdu: Fiyatı Dudak Uçuklatacak!

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'ye giren tüm mallara en az yüzde 10'luk vergi getiriyor. Trump'ın vergi çıkışı dünyadaki tüm dengeleri değiştirecek.

Yeni düzenden en çok etkilenen markalardan birinin Apple olması bekleniyor. iPhone fiyatları artık dudak uçuklatacak.