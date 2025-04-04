Trump'ın Gümrük Vergileri iPhone'u Fena Vurdu: Fiyatı Dudak Uçuklatacak!
ABD Başkanı Donald Trump’ın uygulamaya başladığı yeni gümrük vergileri dünyayı karıştırdı. Vergilerle birlikte birçok marka zor durumda kalırken iPhone fiyatlarında da artış bekleniyor. En ucuz iPhone fiyatı 1140 dolara çıkabilir.
Kaynak: CNBC-e
ABD Başkanı Donald Trump, ABD'ye giren tüm mallara en az yüzde 10'luk vergi getiriyor. Trump'ın vergi çıkışı dünyadaki tüm dengeleri değiştirecek.
Yeni düzenden en çok etkilenen markalardan birinin Apple olması bekleniyor. iPhone fiyatları artık dudak uçuklatacak.
iPhone'lar Çin'de üretiliyor ve Çin’e uygulanan gümrük vergisi kime yansıtılacak henüz bilinmiyor.
Uzmanlara göre, Apple maliyeti müşterilere yansıtırsa iPhone fiyatlarında yüzde 30 ila yüzde 40 oranında bir artış olabilir.
Örneğin, iPhone 16'nın fiyatı 799 dolardan 1.142 dolara, iPhone 16 Pro Max ise 2.300 dolara kadar yükselebilir.
Apple’ın hisseleri bu gelişmelerle büyük bir düşüş yaşadı. Türkiye’deki iPhone fiyatlarına ise geçtiğimiz günlerde zam gelmişti.
iPhone 16 fiyatı 64 bin 999 TL'den 69 bin 999 TL'ye yükselmişti.