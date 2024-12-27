Elon Musk'tan 'Zayıflama İlacı' İtirafı
Elon Musk, kilo vermek için zayıflama ilacı kullandığını açıkladı. Musk'ın itirafı sosyal medyada gündem oldu. Bazı kullanıcılar Musk'ın değişimini övgüyle karşılarken, bazıları ise diyet yapması gerektiğini söyledi.
Kaynak: Habertürk
Tesla ve SpaceX’in kurucusu Elon Musk, zayıflama ilacı kullanarak kilo verdiğini açıkladı. Noel Baba kostümüyle süslenmiş bir ağacın önünde poz verdiği paylaşımında Musk, Tip 2 Diyabet tedavisinde kullanılan bir ilacı zayıflama amacıyla kullandığını belirtti. Musk’ın açıklaması, sosyal medyada geniş yankı buldu.
Musk, daha önce de kilo verme tedavilerini destekleyen açıklamalarda bulunmuştu. 11 Aralık’ta yaptığı paylaşımda, “Amerikalılar için sağlık, yaşam süresi ve yaşam kalitesini iyileştirmek için ilaçları halka çok düşük maliyetli hale getirmekten daha iyi bir şey olamaz. Başka hiçbir şey buna yaklaşamaz bile.” ifadelerini kullanarak bu tür tedavilerin önemine vurgu yaptı.
Açıklamanın ardından sosyal medyada farklı görüşler ortaya çıktı. Bazı kullanıcılar Musk’ın değişimini övgüyle karşılarken, bazıları ise ilaç yerine diyet yapmayı tercih etmesi gerektiğini savundu. Bazı kullanıcılar zayıflama ilaçlarının yan etkilerine dikkat çekerek bu tür ilaçlara mesafeli yaklaştıklarını ifade etti.
Öte yandan, Musk’ın popülerliğini kullanarak zayıflama ilaçlarının daha ulaşılabilir hale gelmesi için adımlar atmasını talep eden çağrılar da yapıldı.
Musk, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'a çok yakın isimler arasında yer alıyor.