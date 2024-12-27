Elon Musk'tan 'Zayıflama İlacı' İtirafı

Musk, daha önce de kilo verme tedavilerini destekleyen açıklamalarda bulunmuştu. 11 Aralık’ta yaptığı paylaşımda, “Amerikalılar için sağlık, yaşam süresi ve yaşam kalitesini iyileştirmek için ilaçları halka çok düşük maliyetli hale getirmekten daha iyi bir şey olamaz. Başka hiçbir şey buna yaklaşamaz bile.” ifadelerini kullanarak bu tür tedavilerin önemine vurgu yaptı.