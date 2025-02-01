Dünyanın En İyi Tatlıcıları Belli Oldu: Listede İki Türk Markası Var

Gastronomi dergisi TasteAtlas, dünyadaki en iyi 100 tatlıcı listesini yayınladı. Listede ilk 10'a giren firmalar arasında 2 Türk markası yer aldı.

Kaynak: Haber Merkezi

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Dünyanın En İyi Tatlıcıları Belli Oldu: Listede İki Türk Markası Var - Resim: 1

TasteAtlas'ın 'Dünyadaki En İyi Tatlı Mekanları' ismiyle paylaştığı 100 mekanlık listenin sadece ilk 10’unda 2'inci ve 6'ıncı sıralarda Türk tatlıcıları yer aldı. Her iki işletme de İstanbul'da yer alıyor.

İşte dünyanın en iyi ilk 10 tatlıcısı...

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Dünyanın En İyi Tatlıcıları Belli Oldu: Listede İki Türk Markası Var - Resim: 2

1. Pasteis De Belem

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Dünyanın En İyi Tatlıcıları Belli Oldu: Listede İki Türk Markası Var - Resim: 3

2. Hafız Mustafa (İstanbul)- Baklava

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Dünyanın En İyi Tatlıcıları Belli Oldu: Listede İki Türk Markası Var - Resim: 4

3. Cafe Central (Viyana) - Apfelstrudel

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Dünyanın En İyi Tatlıcıları Belli Oldu: Listede İki Türk Markası Var - Resim: 5

4. Pastelería Ideal (Mexico City) - Gelatins

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Dünyanın En İyi Tatlıcıları Belli Oldu: Listede İki Türk Markası Var - Resim: 6

5. Cafe Du Monde (New Orleans) - Beignets

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Dünyanın En İyi Tatlıcıları Belli Oldu: Listede İki Türk Markası Var - Resim: 7

6. Karaköy Güllüoğlu (İstanbul) - Baklava

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Dünyanın En İyi Tatlıcıları Belli Oldu: Listede İki Türk Markası Var - Resim: 8

7. Rapanui (Bariloche) - Chocolate ice cream

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Dünyanın En İyi Tatlıcıları Belli Oldu: Listede İki Türk Markası Var - Resim: 9

8. Confeitaria Colombo (Rio de Janerio) – Quindim

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Dünyanın En İyi Tatlıcıları Belli Oldu: Listede İki Türk Markası Var - Resim: 10

9. Café Tortoni (Buenos Aires) - Chocolate con churros

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Dünyanın En İyi Tatlıcıları Belli Oldu: Listede İki Türk Markası Var - Resim: 11

10. Chocolatería San Ginés (Mad).

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