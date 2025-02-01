Dünyanın En İyi Tatlıcıları Belli Oldu: Listede İki Türk Markası Var
Gastronomi dergisi TasteAtlas, dünyadaki en iyi 100 tatlıcı listesini yayınladı. Listede ilk 10'a giren firmalar arasında 2 Türk markası yer aldı.
Kaynak: Haber Merkezi
TasteAtlas'ın 'Dünyadaki En İyi Tatlı Mekanları' ismiyle paylaştığı 100 mekanlık listenin sadece ilk 10’unda 2'inci ve 6'ıncı sıralarda Türk tatlıcıları yer aldı. Her iki işletme de İstanbul'da yer alıyor.
İşte dünyanın en iyi ilk 10 tatlıcısı...
1. Pasteis De Belem
2. Hafız Mustafa (İstanbul)- Baklava
3. Cafe Central (Viyana) - Apfelstrudel
4. Pastelería Ideal (Mexico City) - Gelatins
5. Cafe Du Monde (New Orleans) - Beignets
6. Karaköy Güllüoğlu (İstanbul) - Baklava
7. Rapanui (Bariloche) - Chocolate ice cream
8. Confeitaria Colombo (Rio de Janerio) – Quindim
9. Café Tortoni (Buenos Aires) - Chocolate con churros
10. Chocolatería San Ginés (Mad).