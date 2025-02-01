Dünyanın En İyi Tatlıcıları Belli Oldu: Listede İki Türk Markası Var

TasteAtlas'ın 'Dünyadaki En İyi Tatlı Mekanları' ismiyle paylaştığı 100 mekanlık listenin sadece ilk 10’unda 2'inci ve 6'ıncı sıralarda Türk tatlıcıları yer aldı. Her iki işletme de İstanbul'da yer alıyor.

İşte dünyanın en iyi ilk 10 tatlıcısı...