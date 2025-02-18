Yatırımcının Yeni Gözdesi Oldu! 200 Bin Liradan Satılıyor: Büyük Kâr Ettiriyor

DOĞRU TESPİH SEÇİMİ ÖNEMLİ

Tespihin yalnızca bir aksesuar değil, aynı zamanda kazanç sağlayabilecek bir yatırım aracı olduğunu belirten Aktı, alıcıların özellikle şu kriterlere dikkat etmesi gerektiğini vurguladı:

Tespih alırken, malzemenin doğal olup olmadığı, el işçiliği ve tarihî özelliği en önemli kriterlerdir. Tespih, hem günlük kullanım hem de yatırım aracı olarak değer kazanabilir. Ancak el işçiliği yüksek ve nadir olan tespihler, zamanla değerini katlayarak geri dönüş sağlar.