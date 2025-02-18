Yatırımcının Yeni Gözdesi Oldu! 200 Bin Liradan Satılıyor: Büyük Kâr Ettiriyor
Özellikle koleksiyoncuların ve yatırımcıların son dönemde tespihlere büyük ilgi gösterdiğini vurgulayan Aktı, el işçiliğiyle üretilmiş ve tarihi değeri olan tespihlerin fiyatlarının her geçen gün arttığını ifade etti.
Kaynak: İHA
Kilis’te tespih tamiri ve satışı yapan 21 yaşındaki Hüseyin Aktı, tespihlerin yalnızca manevi bir anlam taşımadığını, aynı zamanda yatırım aracı olarak da değerlendirilebileceğini belirtti.
YATIRIMCININ YENİ GÖZDESİ OLDU
Aktı, 200, 300 ve hatta 400 yıllık tespihlerin zamanla kıymetlendiğini ve koleksiyoncuların gözdesi haline geldiğini söyledi. Geçmişin usta zanaatkârları tarafından tamamen el emeğiyle üretilen bu tespihlerin, benzersiz işçilikleri ve kullanılan malzemeleriyle büyük bir yatırım potansiyeline sahip olduğunu belirtti.
OSMANLI SIKMA KEHRİBAR TESPİHLERİNE BÜYÜK İLGİ
Osmanlı dönemine ait sıkma kehribar tespihlerin yatırımcılar için özel bir yere sahip olduğunu aktaran Aktı, bu nadir tespihlerin yüksek koleksiyon değeri taşıdığını belirtti. Aktı, "Osmanlı sıkma kehribar tespihleri, zamana karşı dayanıklılıkları ve nadir bulunmaları nedeniyle ciddi bir koleksiyon değeri taşıyor. Bu tespihler, koleksiyoncular ve yatırımcılar tarafından büyük ilgiyle alınıp satılmakta. Bugün, özellikle bu tür sıkma kehribar tespihler, 100 bin lira ile 200 bin lira arasında alıcı bulabiliyor" ifadelerini kullandı.
DOĞRU TESPİH SEÇİMİ ÖNEMLİ
Tespihin yalnızca bir aksesuar değil, aynı zamanda kazanç sağlayabilecek bir yatırım aracı olduğunu belirten Aktı, alıcıların özellikle şu kriterlere dikkat etmesi gerektiğini vurguladı:
Tespih alırken, malzemenin doğal olup olmadığı, el işçiliği ve tarihî özelliği en önemli kriterlerdir. Tespih, hem günlük kullanım hem de yatırım aracı olarak değer kazanabilir. Ancak el işçiliği yüksek ve nadir olan tespihler, zamanla değerini katlayarak geri dönüş sağlar.