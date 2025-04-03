100 Yıl İçinde Yok Olacak 37 Şehir Açıklandı! Türkiye'den de 2 İl Listede...
İklim değişikliği ve deniz seviyesindeki yükselmesi, dünya genelinde birçok şehri tehdit ediyor. 100 yıl içinde yok olacak 37 şehir açıklandı... Listede Türkiye'den de iki il yer alıyor.
Kaynak: Ekonomim
Ekonomim'de yer alan habere göre, Swiftest'in kurucu ortağı Matthew H. Nash bir araştırma yaptı ve önümüzdeki 100 yıl içinde 37 şehrin tamamen sular altında kalacağını öne sürdü. Türkiye'den de iki kent bu listeye girdi.
Araştırmaya göre, bazı şehirler kıyı yönetimi konusunda aktif önlemler alırken, bazıları ise gerekli tedbirleri hayata geçirmekte zorlanıyor. Artan su baskınları ve yükselen deniz seviyeleri nedeniyle bu şehirlerin geleceği belirsizliğini koruyor. Listeye giren şehirler arasında büyük metropoller de bulunurken, küresel ölçekte ciddi önlemler alınması gerektiği vurgulanıyor.
İşte 100 yıl içinde yok olacak 37 şehir...
37) COCKBURN TN. | TURKS VE CAICOS ADALARI
36) KEY WEST | ABD
35) PUNTA CANA | DOMİNİK CUMHURİYETİ
34) NASSAU | BAHAMALAR
33) SAVANNAH | ABD
32) LONG BEACH | ABD
31) MALE | MALDİVLER
30) MACAU | ÇİN
29) CHARLESTON | ABD
28) VENEDİK | İTALYA
27) CANCUN | MEKSİKA
26) AMSTERDAM | HOLLANDA
25) HONOLULU | ABD
24) DUBLIN | IRLANDA
23) NEW ORLEANS | ABD
22) KOPENHAG | DANİMARKA
21) ABU DABİ | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
20) VANCOUVER | KANADA
19) DUBAİ | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
18) LİZBON | PORTEKİZ
17) BOSTON | ABD
16) SİDNEY | AVUSTRALYA
15) İSKENDERİYE | MISIR
14) MIAMI | ABD
13) SAN FRANCİSCO | ABD
12) HO CHI MINH KENTİ | VİETNAM
11) DAKKA | BANGLADEŞ
10) LONDRA | İNGİLTERE
9) JAKARTA | ENDONEZYA
8) BANGKOK | TAYLAND
7) KOLKATA | HİNDİSTAN
6) İZMİR | TÜRKİYE
5) İSTANBUL | TÜRKİYE
4) OSAKA | JAPONYA
3) NEW YORK CİTY | ABD
2) MUMBAİ | HİNDİSTAN
1) TOKYO | JAPONYA