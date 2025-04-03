100 Yıl İçinde Yok Olacak 37 Şehir Açıklandı! Türkiye'den de 2 İl Listede...

Ekonomim'de yer alan habere göre, Swiftest'in kurucu ortağı Matthew H. Nash bir araştırma yaptı ve önümüzdeki 100 yıl içinde 37 şehrin tamamen sular altında kalacağını öne sürdü. Türkiye'den de iki kent bu listeye girdi.

Araştırmaya göre, bazı şehirler kıyı yönetimi konusunda aktif önlemler alırken, bazıları ise gerekli tedbirleri hayata geçirmekte zorlanıyor. Artan su baskınları ve yükselen deniz seviyeleri nedeniyle bu şehirlerin geleceği belirsizliğini koruyor. Listeye giren şehirler arasında büyük metropoller de bulunurken, küresel ölçekte ciddi önlemler alınması gerektiği vurgulanıyor.