100 Yıl İçinde Yok Olacak 37 Şehir Açıklandı! Türkiye'den de 2 İl Listede...

İklim değişikliği ve deniz seviyesindeki yükselmesi, dünya genelinde birçok şehri tehdit ediyor. 100 yıl içinde yok olacak 37 şehir açıklandı... Listede Türkiye'den de iki il yer alıyor.

Kaynak: Ekonomim

Türkiye İstanbul İzmir
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100 Yıl İçinde Yok Olacak 37 Şehir Açıklandı! Türkiye'den de 2 İl Listede... - Resim: 1

Ekonomim'de yer alan habere göre, Swiftest'in kurucu ortağı Matthew H. Nash bir araştırma yaptı ve önümüzdeki 100 yıl içinde 37 şehrin tamamen sular altında kalacağını öne sürdü. Türkiye'den de iki kent bu listeye girdi.

Araştırmaya göre, bazı şehirler kıyı yönetimi konusunda aktif önlemler alırken, bazıları ise gerekli tedbirleri hayata geçirmekte zorlanıyor. Artan su baskınları ve yükselen deniz seviyeleri nedeniyle bu şehirlerin geleceği belirsizliğini koruyor. Listeye giren şehirler arasında büyük metropoller de bulunurken, küresel ölçekte ciddi önlemler alınması gerektiği vurgulanıyor.

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100 Yıl İçinde Yok Olacak 37 Şehir Açıklandı! Türkiye'den de 2 İl Listede... - Resim: 2

İşte 100 yıl içinde yok olacak 37 şehir...

37) COCKBURN TN. | TURKS VE CAICOS ADALARI

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100 Yıl İçinde Yok Olacak 37 Şehir Açıklandı! Türkiye'den de 2 İl Listede... - Resim: 3

36) KEY WEST | ABD

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100 Yıl İçinde Yok Olacak 37 Şehir Açıklandı! Türkiye'den de 2 İl Listede... - Resim: 4

35) PUNTA CANA | DOMİNİK CUMHURİYETİ

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100 Yıl İçinde Yok Olacak 37 Şehir Açıklandı! Türkiye'den de 2 İl Listede... - Resim: 5

34) NASSAU | BAHAMALAR

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100 Yıl İçinde Yok Olacak 37 Şehir Açıklandı! Türkiye'den de 2 İl Listede... - Resim: 6

33) SAVANNAH | ABD

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100 Yıl İçinde Yok Olacak 37 Şehir Açıklandı! Türkiye'den de 2 İl Listede... - Resim: 7

32) LONG BEACH | ABD

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100 Yıl İçinde Yok Olacak 37 Şehir Açıklandı! Türkiye'den de 2 İl Listede... - Resim: 8

31) MALE | MALDİVLER

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100 Yıl İçinde Yok Olacak 37 Şehir Açıklandı! Türkiye'den de 2 İl Listede... - Resim: 9

30) MACAU | ÇİN

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100 Yıl İçinde Yok Olacak 37 Şehir Açıklandı! Türkiye'den de 2 İl Listede... - Resim: 10

29) CHARLESTON | ABD

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100 Yıl İçinde Yok Olacak 37 Şehir Açıklandı! Türkiye'den de 2 İl Listede... - Resim: 11

28) VENEDİK | İTALYA

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100 Yıl İçinde Yok Olacak 37 Şehir Açıklandı! Türkiye'den de 2 İl Listede... - Resim: 12

27) CANCUN | MEKSİKA

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100 Yıl İçinde Yok Olacak 37 Şehir Açıklandı! Türkiye'den de 2 İl Listede... - Resim: 13

26) AMSTERDAM | HOLLANDA

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100 Yıl İçinde Yok Olacak 37 Şehir Açıklandı! Türkiye'den de 2 İl Listede... - Resim: 14

25) HONOLULU | ABD

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100 Yıl İçinde Yok Olacak 37 Şehir Açıklandı! Türkiye'den de 2 İl Listede... - Resim: 15

24) DUBLIN | IRLANDA

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100 Yıl İçinde Yok Olacak 37 Şehir Açıklandı! Türkiye'den de 2 İl Listede... - Resim: 16

23) NEW ORLEANS | ABD

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100 Yıl İçinde Yok Olacak 37 Şehir Açıklandı! Türkiye'den de 2 İl Listede... - Resim: 17

22) KOPENHAG | DANİMARKA

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100 Yıl İçinde Yok Olacak 37 Şehir Açıklandı! Türkiye'den de 2 İl Listede... - Resim: 18

21) ABU DABİ | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

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100 Yıl İçinde Yok Olacak 37 Şehir Açıklandı! Türkiye'den de 2 İl Listede... - Resim: 19

20) VANCOUVER | KANADA

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100 Yıl İçinde Yok Olacak 37 Şehir Açıklandı! Türkiye'den de 2 İl Listede... - Resim: 20

19) DUBAİ | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

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100 Yıl İçinde Yok Olacak 37 Şehir Açıklandı! Türkiye'den de 2 İl Listede... - Resim: 21

18) LİZBON | PORTEKİZ

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100 Yıl İçinde Yok Olacak 37 Şehir Açıklandı! Türkiye'den de 2 İl Listede... - Resim: 22

17) BOSTON | ABD

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100 Yıl İçinde Yok Olacak 37 Şehir Açıklandı! Türkiye'den de 2 İl Listede... - Resim: 23

16) SİDNEY | AVUSTRALYA

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100 Yıl İçinde Yok Olacak 37 Şehir Açıklandı! Türkiye'den de 2 İl Listede... - Resim: 24

15) İSKENDERİYE | MISIR

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100 Yıl İçinde Yok Olacak 37 Şehir Açıklandı! Türkiye'den de 2 İl Listede... - Resim: 25

14) MIAMI | ABD

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100 Yıl İçinde Yok Olacak 37 Şehir Açıklandı! Türkiye'den de 2 İl Listede... - Resim: 26

13) SAN FRANCİSCO | ABD

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100 Yıl İçinde Yok Olacak 37 Şehir Açıklandı! Türkiye'den de 2 İl Listede... - Resim: 27

12) HO CHI MINH KENTİ | VİETNAM

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100 Yıl İçinde Yok Olacak 37 Şehir Açıklandı! Türkiye'den de 2 İl Listede... - Resim: 28

11) DAKKA | BANGLADEŞ

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100 Yıl İçinde Yok Olacak 37 Şehir Açıklandı! Türkiye'den de 2 İl Listede... - Resim: 29

10) LONDRA | İNGİLTERE

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100 Yıl İçinde Yok Olacak 37 Şehir Açıklandı! Türkiye'den de 2 İl Listede... - Resim: 30

9) JAKARTA | ENDONEZYA

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100 Yıl İçinde Yok Olacak 37 Şehir Açıklandı! Türkiye'den de 2 İl Listede... - Resim: 31

8) BANGKOK | TAYLAND

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100 Yıl İçinde Yok Olacak 37 Şehir Açıklandı! Türkiye'den de 2 İl Listede... - Resim: 32

7) KOLKATA | HİNDİSTAN

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100 Yıl İçinde Yok Olacak 37 Şehir Açıklandı! Türkiye'den de 2 İl Listede... - Resim: 33

6) İZMİR | TÜRKİYE

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100 Yıl İçinde Yok Olacak 37 Şehir Açıklandı! Türkiye'den de 2 İl Listede... - Resim: 34

5) İSTANBUL | TÜRKİYE

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100 Yıl İçinde Yok Olacak 37 Şehir Açıklandı! Türkiye'den de 2 İl Listede... - Resim: 35

4) OSAKA | JAPONYA

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100 Yıl İçinde Yok Olacak 37 Şehir Açıklandı! Türkiye'den de 2 İl Listede... - Resim: 36

3) NEW YORK CİTY | ABD

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100 Yıl İçinde Yok Olacak 37 Şehir Açıklandı! Türkiye'den de 2 İl Listede... - Resim: 37

2) MUMBAİ | HİNDİSTAN

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100 Yıl İçinde Yok Olacak 37 Şehir Açıklandı! Türkiye'den de 2 İl Listede... - Resim: 38

1) TOKYO | JAPONYA

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