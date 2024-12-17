Müslüman Balıkçılar İnşa Etti, Hepsi Yüzüyor! Herkesi Büyüleyen Köy Nam Saldı
Tayland’da yaklaşık bin 500 kişinin yaşadığı, Malezya’dan gelen Müslüman balıkçılar tarafından inşa edilen yüzen köy ‘Ko Panyi’ görenleri büyülüyor. Manzarası, konumu, evleri dikkat çeken köy son yıllarda turistlerinde dikkatini çekmeye başladı.
Kaynak: AA
Tayland’ın güneyinde Phang Nga Körfezi'nde yer alan Ko Panyi Köyü, doğal güzellikleri, eşsiz doğası, kültürel zenginlikleriyle adından söz ettiriyor.
18. yüzyılda Malezya’dan gelen Müslüman balıkçılar tarafından suyun üzerinde inşa edilen balıkçı köyü, Andaman Denizi’nde bulunuyor. Uzun süredir balıkçılık geleneğinin sürdürüldüğü yüzen köyde, halk doğal bir yaşam sürdürüyor.
Su ile iç içe yaşayan balıkçıların olduğu köyde renkli çatılar, iç içe uzayan ve uzanan evler görenlerin dikkatini çekiyor.
Yüzen köyün tam köşesinde yer alan heykel görünümlü kocaman dağ ise kilometrelerce uzaktan dahi fark edilebiliyor.
Halkın geçimini balıkçılıkla sağladığı köyde, yaklaşık bin 500 kişi kalıcı olarak yaşıyor. Köyde 300'den fazla aile var. Herkesin görünce büyülendiği köy son birkaç yıldır turizm sakinlerine ek bir gelir kaynağı sağlamaya başladı.