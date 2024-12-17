Müslüman Balıkçılar İnşa Etti, Hepsi Yüzüyor! Herkesi Büyüleyen Köy Nam Saldı

Halkın geçimini balıkçılıkla sağladığı köyde, yaklaşık bin 500 kişi kalıcı olarak yaşıyor. Köyde 300'den fazla aile var. Herkesin görünce büyülendiği köy son birkaç yıldır turizm sakinlerine ek bir gelir kaynağı sağlamaya başladı.