Lydia Holding O Sektöre de El Attı: Piyasalarda Dengeler Değişecek! KAP’a Bildirildi
Yatırım ve büyüme stratejisini farklı sektörlere taşıyan Lydia Holding, gıda sektörüne güçlü bir giriş yapmaya hazırlanıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Şirket, gıda ve tarım alanındaki yeni yatırımını, sektörde köklü bir geçmişe sahip Özova Tarım A.Ş. ve Grainturk Holding A.Ş. ile gerçekleştirecek.
Lydia Holding tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, şirket, hammadde temini ve depolama konusundaki uzmanlığıyla bilinen Özova Tarım ve Grainturk Holding ile stratejik bir ortaklık kuruyor. Bu iş birliğiyle gıda üretimi ve ticaretine yönelik yeni bir girişim hayata geçirilecek.
HATAY’DA YENİ GIDA ŞİRKETİ KURULUYOR
KAP açıklamasında, yatırımın özellikle makarna üretimi başta olmak üzere gıda ve tarım sektörüne yönelik üretim ve ticari faaliyetleri kapsadığı belirtildi. Bu kapsamda, Lydia Holding ve Özova Tarım, eşit pay sahipliğiyle (%45 - %45) yeni bir şirket kurma kararı aldı.
150 MİLYON LİRA SERMAYE BELİRLENDİ
Yeni yatırım kapsamında, şirketin merkezi Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde olacak ve "Pastanza Gıda A.Ş." adı altında faaliyet gösterecek. Şirketin başlangıç sermayesinin 150 milyon TL olarak belirlendiği açıklanırken, kalan yüzde 10’luk hissenin ise yüzde 5'inin Grainturk Holding A.Ş.'ye, yüzde 5'inin ise Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik’e ait olacağı ifade edildi.
Bu stratejik yatırımın, Türkiye'nin gıda üretim kapasitesini artırarak sektörde yeni bir sinerji yaratması bekleniyor. Lydia Holding’in, bu yeni ortaklıkla birlikte gıda sektöründe uzun vadeli bir büyüme hedeflediği ve sürdürülebilir yatırımlara odaklanacağı vurgulandı.