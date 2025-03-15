Lydia Holding O Sektöre de El Attı: Piyasalarda Dengeler Değişecek! KAP’a Bildirildi

Şirket, gıda ve tarım alanındaki yeni yatırımını, sektörde köklü bir geçmişe sahip Özova Tarım A.Ş. ve Grainturk Holding A.Ş. ile gerçekleştirecek.

Lydia Holding tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, şirket, hammadde temini ve depolama konusundaki uzmanlığıyla bilinen Özova Tarım ve Grainturk Holding ile stratejik bir ortaklık kuruyor. Bu iş birliğiyle gıda üretimi ve ticaretine yönelik yeni bir girişim hayata geçirilecek.