Görenler Şaşırıyor Ama Onlar Her Gün Orada... Geçimlerini Bu İşi Yaparak Sağlıyorlar
Madagaskar’da oldukça yaygın mesleklerden biri çamaşırcılık. Her gün yüzlerce insan nehir kenarına giderek çamaşır yıkıyor ve kurutuyor. İşte geçimlerini çamaşır yıkayarak sağlayan insanlar...
Kaynak: AA
Madagaskar’ın kuzeybatısında yer alan Ikopa Nehri, geçimlerini çamaşır yıkayarak sağlayan binlerce kişiye ev sahipliği yapıyor. Ülkenin ikinci en uzun su yolu olan nehir, başkent Antananarivo’nun güneydeki banliyösünden de geçiyor.
Nehir kıyısında çamaşır yıkayanlar, Antananarivo ve çevresindeki bölgelerden topladıkları giysileri buraya getiriyor.
Kendilerine kaya parçalarından yıkama zemini oluşturan çamaşırcılar, önce giysileri suya batırarak ıslatıyor, ardından sabunla köpürtüyor.
Temizlenen çamaşırlar kayalara vurularak durulanıyor ve ardından kurutma alanlarında açık havada kurumaya bırakılıyor.
Ikopa Nehri’nde haftanın her günü çamaşır yıkandığından, bölgede yoğun bir insan hareketliliği yaşanıyor.