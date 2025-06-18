Filenin Sultanları’nın Hem Bugünü Hem Yarını Garantide

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Voleybol Milletler Ligi’nde ikinci haftanın heyecanı başlıyor. Milletler Ligi’nin ilk hafta kadrosunu gören voleybol severler, bir nebze hayal kırıklığına uğramıştı…

Ne Melissa Vargas ne Zehra Güneş ne Ebrar Karakurt, Çin’de düzenlenen ilk ayakta kendisine yer bulamamış, daha doğrusu kulüp maratonları daha geç biten oyuncular aslında dinlendirilmişti.

Birçok oyuncumuz ilk haftada ilk kez milli formayı giymiş ve beklenenin aksine harikalar yaratarak ya da mücadeleyi hiç bırakmayarak dörtte dört yapmayı bilmişti. Bu durum birçok kişide şok etkisi yarattı. Çünkü bizim aksimize en azından Polonya Birçok oyuncumuz ilk haftada ilk kez milli formayı giymiş ve beklenenin aksine harikalar yaratarak ya da mücadeleyi hiç bırakmayarak dörtte dört yapmayı bilmişti. Bu durum birçok kişide şok etkisi yarattı. Çünkü bizim aksimize en azından Polonya neredeyse tam kadro çıkmış olmasına rağmen, muazzam bir galibiyet almıştık. Ancak tabii Filenin Sultanları deyince akla gelen ilk isimler, taraftarlarımızın hep aklındaydı. Hande Baladın, eski günlerinden bir demet sunarak, ‘eksikliği’ gidermeye çalıştı.

Şimdi, bugün hasret bitiyor. Millilerin açıklanan kadrosunda, ilk hafta, ilk kez milli formayı giyen oyuncularımızın yerine, Vargas, Ebrar ve Zehra gibi isimler yeniden kadroya dönüyor.

Dilay Özdemir, Eylül Akarçeşme gibi isimler ne yazık ki ancak rezerv kadroda kendilerine yer bulabildi.

Ancak ilk hafta skor yükümüzü üstlenen Alexia Carutasu’nun devşirme kuralı nedeniyle kadroda kendisine yer bulamaması ise dünyanın en adaletsiz durumu olsa gerek.

İlk hafta as olmayan kadroyla dahi dörtte dört yapan Filenin Sultanları’nın, as kadroyla neler yapabileceğini az çok tahmin edebiliyoruz. Hem bugünümüz hem geleceğimiz garanti altında.

Ve Brezilya karşılaşmasını, elbette çekeceğiz.