Fenerbahçe’nin Agresif Transfer Politikası ve Yabancı Sınırı

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Nedendir bilmem, birçok kez özellikle yabancılardan duydum, İtalya liginin Türkiye’den daha rekabetçi olduğunu. Ancak verilere bakıldığında hiç de öyle değil. Öyle ki, 2016’dan beri 14 takım, adına ne kadar yarışıyor denilebilirse, yarışıyor ve sonunda kazanan hep Imoco oluyor.

Türkiye’de ise son yıllarda VakıfBank ve Fenerbahçe arasında gidip gelen şampiyonluğun sahibi Eczacıbaşı da oluyor. Eczacıbaşı şampiyon olamasa da bir şekilde zirveden kopmadan, en kuvvetli şampiyonluk adayları arasında yer alıyor.

Duruma böyle bakınca, Sultanlar Ligi, İtalya Kadınlar Voleybol Ligi’nden daha rekabetçi değil de nedir?

Öte yandan, Fenerbahçe, VakıfBank ve Eczacıbaşı önümüzdeki sezon için öyle takviyeler yaptı ki, milli aranın bitmesini beklemek eminim pek çok taraftar için ölüm gibi gelecektir.

Eczacıbaşı, kulübün simgeleri haline gelen Tijana Bošković ve Hande Baladın ile yollarını ayırırken, Fenerbahçe’den ayrılan Magdalena Stysiak ile Rusya’da istatistikleri parçalayan Ebrar Karakurt’u kadrosuna kattığını açıkladı. Güç kaydettiği zannedilen bir sezonda büyük bir sürprizle karşılaşmamız hiç de şaşırtıcı olmayacaktır.

VakıfBank zaten oturmuş olan kadrosuna, ne kadar Kiera van Ryk’ın ayrılığı üzücü de olsa, ezeli rakibinden Bošković’i, Galatasaray Daikin’den Katarina Dangubic’i, eski yıldızı Chiaka Ogbogu’yu ve Helena Cazaute’yi ekledi.

HABER Mİ UÇURULDU?

Fenerbahçe’ye baktığımızda, Hande Baladın, Korneluk, Alessia Orro gibi büyük isimler transfer edilirken, VakıfBank’tan ayrılma kararı alan Yuan’ın da sürpriz bir şekilde Sarı Melek olacağı haberi gündeme bomba gibi düştü. Bununla da kalmadı Çinli yıldız Li Yingying’in de transfer olabileceği ihtimali taraftarlarda hem sevinç hem de soru işareti yarattı.

Öyle ya, 6 kişiyle oynanan bu sporda, bu kadar yıldız isim nasıl oynayacaktı? Üstelik yabancı kuralı diye bir gerçekte varken, akıllar bir hayli karıştı.

Bu mesele şöyle bir şüpheyi de beraberinde getirdi. Fenerbahçe’ye, yabancı sınırlamasının kalkacağı yönünde bir haber mi uçuruldu? Bu kadar agresif bir transfer politikasına açıklama bir açıklama getirmek oldukça zor. Böyle bir şey olmasa da Fenerbahçe, yabancı sınırının kalması için en fazla bastıran ekip olacaktır.

Neyse, öyle ya da böyle, konuya ilişkin herhangi bir açıklama gelmeden, bu sorular yalnızca bir şüphe olarak kalacak.

Bize de şimdilik yıldızlar karması gibi takımları izlemek düşüyor. Gelecek sezon için sabırsızlanmayalım da ne yapalım?