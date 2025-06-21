Filenin Sultanları Brezilya’yı Bekliyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Filenin Sultanları, Voleybol Milletler Ligi’nin Çin’de düzenlenen ilk haftasında yedek denilebilecek bir kadroyla, gençleriyle sahne almış ve gelecek için de umut vermişti.

İstanbul’da oynanan ikinci haftada ise Ebrar Karakurt, Melissa Vargas ve Zehra Güneş gibi isimlerin de geri dönmesiyle önce Dominik Cumhuriyeti’ni ardından da bizi çok iyi tanıyan, Giovanni Guidetti’nin Kanada’sını 3-0’la devirmesini bildi.

Zehra Güneş’in gözündeki hafif görme kaybına rağmen, Dominik Cumhuriyeti karşısında sahada olması takdire şayandı. Danielle Santarelli, Kanada karşısında onu dinlendirerek en doğrusunu yaptı.

Zehra Güneş’in yerini alan Deniz Uyanık, o kadar iyi bir performans gösterdi ki zaten Zehra’nın yokluğunu aratmadı.

Filenin Sultanları’nda sahaya kimi koyarsanız, yerini aldığının emeğinin üzerine koyarak devam ediyor.

Geçen yılki saçma sapan tartışmalardan da uzaklaşınca bize de arkamıza yaslanıp izlemek kalıyor.

Şimdi geriye Güney Kore ve Brezilya maçları kaldı. Güney Kore maçında geniş bir rotasyon bekliyorum Santarelli’den.

Ancak Brezilya karşılaşması, turnuvanın en kilit maçı olacak bizim için. Gelecek senenin intikamı da söz konusu olunca neler olacak merak ediyorum.