Filenin ‘Yeni’ Sultanları ‘Dört Dörtlük’

VNL’in ilk ayağı geride kaldı. Filenin Sultanları, birçok yıldızından eksik gittiği Çin’den dörtte dört ile döndü. Filenin ‘yeni’ Sultanları, güven verdi.

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Sercan C. Güler

Sercan C. Güler

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2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi’nin (VNL) ilk ayağı Çin’de düzenlendi ve geride kaldı. Sultanların ilk hafta kadrosu açıklandığında kimse dört dörtlük bir performans beklemiyordu.

Zira açıklanan ilk hafta kadrosunda Melissa Vargas, Zehra Güneş, Cansu Özbay, Ebrar Karakurt, Gizem Örge gibi isimler yer almıyordu.

HANGİ BİRİNİ SAYALIM…

Hal böyle olunca çoğunluğun içinde bir şüphedir yer etti.

Ancak, birçoğu ilk kez milli formayı giyme fırsatı bulan bu ‘yeni Sultanlar’ ellerine geçirdikleri fırsatı öyle bir değerlendirdiler ki izlemeye doyamadık.

Aleksia Karutasu, Melissa Vargas’ın yerine oynadı ve hiç de sırıtmadı. Aksine, harikalar bile yarattı denilebilir.

Pasörlerde Elif Şahin’in kalitesini zaten biliyorduk ancak, Dilay Özdemir, adeta Naz Aydemir Akyol’u milli formayla izleyemeyenler için tanrının lütfu gibiydi.

Smaçörlerde Hande Baladın’ın dinlenmeden milli formayı VNL’in ilk haftasında giymesi de hem kendisi hem milli takım için güzel bir gelişme oldu. Sultanlar Ligi maratonunda beklenileni veremeyen Hande’den eser yoktu.

Orta oyuncularda da Deniz Uyanık’ın performansı parmak ısırttı diyebiliriz. ‘Türk Duvarı’ olarak nam salan Zehra Güneş’in yokluğunda, hiç de öyle ortalık boş değildi. Deniz Uyanık’ı izlemek çok keyifliydi.

Özellikle Polonya ve Çin karşılaşmaları bir gidip bir gelirken hop oturduk hop kalktık. Bu karşılaşmalar kaybedilmiş olsaydı bile sahada gördüğümüz azim ve mücadele, bu kadar tecrübesiz bir kadro ile benim için galibiyet sayılırdı.

Dilay, Ayşe, Yaprak, Buse Berka, Eylül, Deniz’i parkede izlerken şöyle dedim: Biz gerçekten de voleybol ülkesiyiz. Yerine konulan parça, eksileni aratmıyor…

Şimdi VNL’in İstanbul ayağını iple çekeceğiz…

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