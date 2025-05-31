Aziz Yıldırım'ın İşi Şansa Bırakma Niyeti Yok

Fenerbahçe’de bir şey yine değişmedi. Şampiyonluk kaçarken, lig maratonunda ikinci sıranın daimi üyesi olarak yine yerini aldı sarı-lacivertliler. Yıllar geçtikçe şampiyonluk hasreti arttı, makas açıldıkça yönetimin üzerindeki baskı da aynı oranda arttı.

Fenerbahçe Beko’nun EuroLeague’in zirvesine oturması, kulüpte aslında her şeyin o kadar da yanlış yapılmadığını gösterdi. Ancak çokça ifade edildiği gibi futbol ‘amiral gemi’ olduğu için ve burada gelmeyen başarı diğer doğruları da götürdü.

Tribünlerde ‘istifa’ sesleri yankılanırken, Ali Koç yönetimine karşı kongre üyeleri adeta taarruza geçti ve bir imza kampanyası başlattı. Yine bildik bir ismin adı sıkça dillendirilmeye başladı: Aziz Yıldırım…

Aziz Yıldırım’ın adı her gün gazete manşetlerinde kendisine yer bulurken, Fenerbahçe’nin efsane başkanı uzun süre sessizliğini korudu. Bu süreçte Başkan Ali Koç ile de bir görüşme yapıldı. Bu görüşmede Yıldırım, eylülde yapılması planlanan seçimli genel kurulun bir an önce yapılmasını söyledi.

‘Aday olacak mı olmayacak mı’ sorusu akıllarda yer ederken, Aziz Yıldırım, sonunda ağzındaki baklayı çıkardı. Açıklamasında ‘Fenerbahçe’nin kendisi’ olduğunu savunan Yıldırım, eylüldeki seçimin geç olduğunu bir kez daha dile getirdi.

Sorumluluk almaktan kaçınmayacağını belirten Aziz Yıldırım’ın bu kez işi şansa bırakmaya niyeti de yok gibi görünüyor. Bir yandan ‘camiayı bölücü’ hiçbir tartışmanın tarafı olmayacağını söyleyen Yıldırım diğer yandan ise adaylık için şart öne sürdü ve ‘16.464 + 1 imza’ toplanmasını talep etti.

Zaten işi şansa bırakma niyetinin olmadığının da göstergesi bu şart oldu.

Benim de bu açıklamanın ardından aklımda şu soru işareti oluştu: Aziz Yıldırım, imza toplanmadan, eylülden önce yapılacak bir seçimde aday olacak mı?