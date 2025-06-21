Tarihin Kıyısında Bir Hafta Sonu: Çanakkale Yolculuğu

İki gün yetmez belki ama başlamak için güzel bir zaman. İstanbul’un gürültüsünden, hızından, kalabalığından sıyrılıp tarihle, denizle ve sessizlikle buluşmak isterseniz; rotanızı hafta sonu için Çanakkale’ye çevirebilirsiniz. Arabayla ya da feribotla yaklaşık 4-5 saatte ulaşabileceğiniz bu şehir, kısa sürede hem zihni dinlendirip hem de ruhu doyurabilecek nadir yerlerden biri.

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Ece Seçil Şahin

Ece Seçil Şahin

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Sabah erken saatte İstanbul’dan yola çıkan biri, öğle saatlerinde kendini Gelibolu Yarımadası’nın serin rüzgarlarında bulabilir. İlk durak, elbette ki Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı. Şehitlikler, anıtlar, siperler... Çanakkale Şehitleri Anıtı, 57. Alay Şehitliği, Conkbayırı, Anzak Koyu gibi yerlerde tarihe yolculuk yaptıktan sonra şehir merkezine geçip kordonda bir yürüyüş yapabilirsiniz. Denize karşı içilen bir kahve, sizi bugünden alıp bambaşka bir zamana taşıyabilir.

İkinci gününüzde biraz daha doğaya ve keşfe odaklanmak isterseniz, Assos harika bir tercih olur. Antik liman sabahları başka, öğleden sonraları bambaşka güzellikte. Antik kentin tepesinden baktığınızda Ege mavisiyle Midilli’yi göz hizasında görebilirsiniz. Behramkale Köyü taş evleri ve dar sokaklarıyla sizi bambaşka diyarlara götürür.

Dönüş yolunda, zaman el veriyorsa, Kaz Dağları’nın eteklerine uğrayın. Yeşilyurt ve Adatepe köyleri oldukça meşhurdur. Zeytin ağaçlarıyla çevrili yollarından geçerken büyüleneceğinize eminim. Ayrıca eski Rum mimarisiyle başka bir Ege’yi görme fırsatı yakalayabilirsiniz.

Bir hafta sonu elbette Çanakkale’yi tanımak için yeterli değil; ama bir kapı aralayabilir…

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