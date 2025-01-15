Fener'den Umutsuz Galibiyet

Amrabat’ın yokluğu da bir hayli hissedilen bir noktaydı. Sarı-lacivertli ekibin forvetleri Dzeko ve En Nesyri de dün oldukça tutuk olan isimlerdi. Fenerbahçe’nin Sırp oyuncusu Tadic, devamlılığı en yüksek ve faydalı oyuncusu olduğunu bir kez daha gösterdi.

Temposu bir hayli düşse de aklıyla oynayan bir oyuncu olması, skoru bir kez daha Fenerbahçe lehine çevirdi ve teknik direktör Jose Mourinho’yu ipten aldı. Ki bu ismin daha geçen hafta oynanan lig mücadelesinde taraftar tarafından ıslıklandığını hatırlatalım.

İKİNCİ YARI DAHA YENİ BAŞLADI AMA...

Sarı-lacivertliler maçı kazansa da sahadaki oyun pek de şampiyonluğa oynayan bir takımın oyununa benzemiyor. Aradaki puan farkının da 8’e çıktığını düşünürsek, Fenerbahçe’nin bu kadar kolay gol yiyen bir ekip görünümünde olması olası puan kayıplarının da habercisi olarak dikkat çekiyor.

Fenerbahçe kazandığı zorlu Konyaspor maçıyla en azından bu hafta bir nefes aldı. Ligin ikinci yarısı henüz yeni başladı. Puan kayıpları lider Galatasaray’dan da gelecektir kuşkusuz ancak taraftarın şampiyonluk umudu sezon başıyla aynı aşamada mıdır dersiniz?

ARINA’DA MUTLU SON

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı’nda sonunda beklenen mutlu haber geldi. Arina Fedorovtseva, Shanghai ile olan sözleşmesini beklenmedik bir şekilde feshetmiş ve sarı-lacivertlilere dönüşü ‘resmen’ açıklanmasa da kesinleşmişti.

Hatta Arina’nın lisans bilgileri önce federasyonun sitesine bile yüklendi ancak daha sonra konuya ilişkin FIVB’nin nihai kararının beklenmesi için bir süre beklendi. Fenerbahçe sonunda mutlu sona ulaştı.

Arina resmen takıma döndüğünü açıkladı ve taraftarın gönlüne bir su serpti. Arina’nın dönüşü zaten ligde lider olan takımı daha bir kendine getirecektir. Çünkü Avrupa maçlarında kolay lokma rakiplere karşı bile kaybedilen setler Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yolunda taraftarın içine bir şüphe düşürüyordu.

Arina’nın gelişi smaçör pozisyonunda da bir rekabet yaratacak ve formsuz görünen Ana Cristina’da da bir silkinmeyi uyandıracaktır.