Galatasaray, sonuna kadar hak edilmiş bir Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. Süper Lig’in başlangıcından bu yana şahit olduğumuz şey, kupada da kendisini gösterdi. Victor Osimhen’i olan kazandı.

Karşılaşmanın başlangıç düdüğünün ardından görünen köy kılavuz istemedi. İlk gol hemen başlangıçta Barış Alper’le geldi.

Favori favoriliğini gösterdi ve Osimhen, iki kez son sözü söyledi.

Sezonun başlangıcından bir noktaya kadar Galatasaray’ın bir noktada tökezleyeceğini düşündü herkes. Galatasaray taraftarlarının büyük bölümünde de vardı bu endişe.

Ancak Galatasaray Avrupa arenasındaki fiyaskonun bir benzerini ligde ve Türkiye Kupası’nda yaşamadı.

Endişeleri yaratan da zaten Avrupa kupasında oynanan oyun ve kolay gibi görünen rakiplere karşı alınan mağlubiyetlerdi.

Avrupa’da başka ligde başka tarife olunca, işin içine bir de Osimhen’in performansı girince Aslan gerçekten Aslan’a dönüştü. Rakip takım taraftarlarına ise parmak ısırmaktan başka bir şey kalmadı. Çok ilginçtir, Icardi’nin yokluğunu umursayan dahi kalmadı.

Osimhen, büyük bir ihtimalle şimdilik 1 yıl için geldiği Türkiye’de en fazla gol atan yabancı oyuncu rekorunu kırdı. Atmaya da devam edecek belli ki… Biz de diyeceğiz ki Türkiye’den bir Osimhen geçti.

MAHMUT USLU ‘ADAYIM’ DEDİ

Fenerbahçe’de şampiyonluk şansının ‘puf’ diye kaybolmasının ardından yaşanan kaos yakın zamanda bitecek gibi durmuyor.

Son olarak, eski Fenerbahçe yöneticilerinden Mahmut Uslu da başkanlığına adaylık niyetini bildirdi. Hatta yetmedi bunu bir de İngilizce olarak söyledi.

Uslu yıllarca sarı-lacivertli ekipte yöneticilik yaptı. Aziz Yıldırım’a en yakın isimlerden biri. Sivri diliyle sevilen de biri. Ancak camiada herhangi bir heyecan yaratmadı gibi. Eski günler güzeldi. Ancak çok eskide kaldı.