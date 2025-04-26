VakıfBank Devleşti, Fener ‘Azar Azar’ Tükendi

Vodafone Sultanlar Ligi’nde Vakıfbank, final serisinde Fenerbahçe Medicana’yı belki de hiç tahmin etmediği kadar rahat bir şekilde, 3-0 ile geçerek şampiyonluğa uzanan ekip oldu.

Sezon başında Chiaka Ogbogu, Gabi Guimaraes gibi takımın bel kemiği denilebilecek kilit isimleri kaybetmesinin ardından büyük güç kaybetti. Marina Markova, Kiera van Ryk gibi isimler takıma eklenirken bence kimse takımın şampiyonluk yarışında favori olduğunu düşünmüyordu.

Sezon başında tutuk başlayan VakıfBank, bir de Galatasaray Daikin’e 3-0 gibi bir skorla ezilince herkes neye uğradığını şaşırdı. Bir noktadan sonra Guidetti tecrübesi devreye girdi. İstanbul ekibi, lig ve CEV Şampiyonlar Ligi yolunda takım olmayı öğrendi. Ve ortaya bambaşka bir şey çıktı. Marina Markova’nın dünya yıldızına dönüşmesini hep birlikte izledik. Yine kaptan Zehra Güneş’in sakatlıklarla mücadele ettiği bir sezon öncesinden sonra nasıl kendini toparladığını da…

Sezon başında emekleyen VakıfBank, yavaşça toparlanıp ayağa kalkarken, ‘yenilmez bir deve’ dönüştü bir kez daha ve hak edilmiş bir şampiyonluğa uzandı. Şimdi sırada bir kez daha CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu var.

FENERBAHÇE ‘AZAR AZAR’ BİTTİ

Lige fırtına gibi bir başlangıç yapan Fenerbahçe Medicana’da ise rehavet takımın üzerine yavaş yavaş çöktü. Herkesin korkulu rüyası olan sarı-lacivertliler, sezonun sonuna gelindiğinde ise VakıfBank için finalde ‘tatlı bir rüyaya’ dönüştü.

Takımın alarm verdiği gözle görülüyordu. Ve bunun ilk kıvılcımı CEV Şampiyonlar Ligi’nde 3-0’lık avantajı kullanamayarak ezeli rakip VakıfBank’a çeyrek finalde elenerek ortaya çıktı. Takımın emanet edildiği baş antrenör Fenoglio’nun Fenerbahçe gibi bir takımın seviyesinde hoca olmadığı zaten görülüyordu. Ancak burada İtalyan hocayla yollar ayrılmadı.

Uzun uzun yazmaya gerek yok. Her şey Galatasaray Daikin’e karşı alınan 3-2’lik mağlubiyetle biraz daha gün yüzüne çıktı. Fenoglio apar topar gönderildi gönderilmesine. Ancak sosyal medyaya Fenerbahçeli yönetici Hulusi Belgü’nün yenilginin ardından takıma çektiği ‘azar’ın görüntüleri yansıdı.

Şaka gibi ama gerçek… Bir yönetici, belki de dünyanın en iyi oyuncuları arasında yer alan isimleri, ezeli rakibi Galatasaray’ın taraftarları önünde azarladı.

Film artık burada tamamen koptu. Bu noktadan sonraki maçlarda takımın yüzünden düşen bin parçaydı. Sahadaydılar ama yok gibiydiler de… Bireysel hatalar da bundan geldi.

İşte sezona efsane bir giriş yapan Fenerbahçe Medicana, Hulusi Belgü ile birlikte böyle ‘azar azar’ bitti.