Nasıl Schengen Alırsınız?

Artık durum maalesef bu. Türk halkı da pek farklı durumda değil. AB verilerine göre 2024 yılında 1 milyon 174 bin kişi Schengen’e başvurmuş. Bunlardan neredeyse bir milyonu vize almış. Bunlara bir de devlet memurlarının yeşil pasaportlarını eklemek gerekiyor. Malum. Onlara vize yok. En çok da onlar gidiyor. Yüzde 14,5 reddedilme oranı.

Peki toplam kaç başvuru var dersiniz? 11 milyon 716 bin 723. Türk vatandaşları en çok da Yunanistan’a başvurmuş. Malum, defalarca yazdım. Türkiye artık çok pahalı. Oralarda çok daha ucuz. Üstelik “kazık yedim” derdi yok ve iyi de fotoğraf veriyor oralar. Döviz fiyatları böyle aşağıya gittiği sürece de bu durum düzelmeyecek anlaşılan.

Bakmayın müstehzi laflar ettiğime. Vizenin kendisi zaten başlı başına bir insanlık ayıbı. 2015’de ret oranı yüzde 3.9’muş. Yani şimdi neredeyse beş kat artmış.

Bir dostum var. Evinde çocukları için Gürcistan vatandaşı bir bakıcı çalışıyor. Yatılı. Hanımefendi bir kadın. Avrupa’ya gidecekleri zaman ne oluyor dersiniz? Bakıcı kendi pasaportu ile elini kolunu sallayarak AB bölgesine giriyor, onun işvereni olan, evinde kaldığı aile vize almak zorunda. Gürcistan vatandaşlarına sağlanan vize muafiyetinin süratle bizim için de oluşturulması gerekiyor.

Söylenene göre Türkiye 6 konuda AB’nin istediği şeyleri yapmamış. 66’sını yapmış.



-Terörle mücadele yasasında değişiklik.

-Avrupa Polis Teşkilatı ile operasyonel iş birliği anlaşması imzalanması.

-Avrupa Konseyi bünyesindeki Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu'nun (GRECO) yolsuzlukla mücadele alanındaki önerilerinin uygulanması.

-Kişisel verilere yönelik yasal düzenlemelerin Avrupa standartlarıyla uyumlu hale getirilmesi.

-Suç bağlantılı konularda tüm AB üyeleriyle iş birliğine gidilmesi.

-Türkiye üzerinden kural dışı şekilde AB ülkelerine geçiş yapan kişilerin geri alınmasına ilişkin Geri Kabul Anlaşması'nın (GKA) tüm unsurlarıyla uygulanması.

Belli ki AB’nin istediği şeylerde bizim çok da istemediğimiz unsurlar bulunuyor. Onlar da süratle tamamlanır ise işte o zaman görün cümbüşü.

Gelelim başlıktaki “Gel gel” cümleme. Vallahi nasıl vize alınır bilmiyorum. Ama nasıl alınmadığını biliyorum.

1) Genç ve bekarsanız mümkün değil.

2) Düzenli bir işiniz yoksa imkansız

3) Bankada paranız bulunmuyorsa, kapıdan bile geçmeyin.

4) Eviniz veya tapunuz mevcut değil ise pek bir kıllanıyorlar.

5) Gitmek istediğiniz yerde akrabalarınız varsa, aileden biri daha önce iltica etmiş ise tek kaşları havaya kalkıyor.



Bunlar gibi özellikleriniz var ise unutun derim.