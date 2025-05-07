Fenerbahçe’nin Matematiği: Yanlış + Yanlış Doğru Eder mi?

"Öyle bir kadro kuracağız ki benim size şampiyonluk sözü vermeme gerek kalmayacak."

Bu sözler, sezonun hemen öncesinde kulübün efsane başkanı Aziz Yıldırım’a karşı yarışan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a ait. Başka ne demişti Ali Koç, ‘hayal ettiklerini henüz gerçekleştiremediklerini’ belirttiği açıklamasında? Aynen aktaralım:

"Futbol A Takım yapılanmamızda özellikle ilk dönemimizde doğru yapmadığımız konular olmuştur. Transferler ve hoca tercihlerinde doğal olarak bizi sorgulayabilirsiniz. Geçmişte ve yaşanan tüm süreçlerden çok şey öğrendik, hiç olmadığı kadar tecrübe kazandık. Neler yapılması gerektiğini çok daha iyi görüyoruz."

Tam da şu anda, Fenerbahçe’nin Beşiktaş’a mağlup olduğu derbinin ardından, tam da lider Galatasaray’ın 8 puan gerisine düşmüşken insanın aklına yeniden geliyor bu sözler.

İddialı ifadeler, ‘yapı-mapı,’ hakem tartışmaları derken şampiyonluk bir kez daha hayal oldu Fenerbahçeliler için.

'YANLIŞIN ÜZERİNE YANLIŞ KOYMAK'

Aziz Yıldırım seçilmiş olsa çok farklı olur muydu Fener’in akıbeti? Onu da sanmıyorum. Denenmişi denemek gibi kötü bir huy var Türk futbolunda. İşin matematiği biraz daha farklı. Yanlışın üzerine bir yanlış daha koyunca bir doğru etmiyor örneğin. Farklı şeyleri yapıyormuş gibi görünerek aynı hatalarda ısrar değişmez bir kural gibi. Milyarlarca lira yalnızca bir hiç için harcanıyor.

Jose Mourinho gibi bir ismin getirilmesiyle yalnızca Fenerbahçe taraftarı değil, farklı takımlara gönül vermiş milyonlar da heyecanlandı kuşkusuz. Ancak Portekizli hoca çok geçmeden kendisi için yaşanan heyecanın üzerini bir kalemde sildi.

Gelinen noktada tribünler ‘istifa’ diyerek tek ses oldu. Ali Koç, Acun Ilıcalı, Mourinho derken herkes topun ağzında.

Ancak ülkemizde ne siyasette ne de sporda başarısız olanın ‘istifa’ etmesi gibi bir ‘vaha’ pek de görüşmüş şey değil.

Yine bağıran bağırdığıyla, koltuğunda oturan da oturduğuyla kalacak.