Burçlar Nasıl Karar Alır; His mi Yoksa Mantık mı?

Her gün büyük ya da küçük birçok seçim yapmamız gerekir. Bir ilişkiyi sürdürmek ya da sonlandırmak, taşınmak, okul değiştirmek, kredi çekmek, hatta arkadaşımızla kahve içmek için bile karar almamız gerekir. Bu karar anlarında bazıları uzun uzun düşünür, bazılarıysa “içime öyle doğdu” der ve kararı hayata geçirir. Peki siz hangi taraftasınız?

Ateş Burçları (Koç, Aslan, Yay)

Ateş grubunda yer alan burçların karar mekanizması içgüdü ve cesaretin birleşiminden gelir. Genellikle hızlı karar alırlar ve hemen hayata geçirirler. Koç ve Yay anlık coşkusuna, Aslan ise özgüvenine güvenir. Onlar için "hissettim ve yaptım" cümlesi sıradan bir refleks. Duyguları tetikleyici olsa da aslında kararlarının merkezinde kendilerine güven vardır. Genellikle düşünmekle zaman kaybetmez, ama sonrası için "keşke önce bir durup düşünseydim" diyebilirler.

Toprak Burçları (Boğa, Başak, Oğlak)

Toprak grubunda yer alan burçlar mantık ve güvenliği ön planda tutar. Kontrollü ilerlemeyi severler. Bu nedenle hızlı harekete geçemezler. Bu burçlar için karar vermek, oldukça karmaşıktır. Artılar, eksiler, olası sonuçlar ve alınacak riskler detaylıca hesaplanır. Duygular ikinci plandadır çünkü en büyük motivasyonları istikrar ve güvenlik duygusudur.

Hava Burçları (İkizler, Terazi, Kova)

Hava grubunda yer alan burçlar fazlasıyla düşünerek karar verirler. Zihinlerinde aynı konu üzerine etraflıca düşünmeden genellikle harekete geçmezler. Bu burçlar, karar anında çevresindekilere danışmayı, bilgi toplamayı ve düşünsel süreçleri sever. Ancak bu yoğun zihinsel aktivite bazen kararsızlığa neden olur. Terazi “herkes memnun olsun” derken ikilemlere düşebilir. Kova ise birden marjinal bir yol seçebilir. İkizler ise herkes tarafından bilindiği üzere bir türlü karar verememesiyle meşhurdur.

Su Burçları (Yengeç, Akrep, Balık)

Su grubunda yer alan burçlar hisleriyle hareket ederler. Sezgileri çok güçlü olan su grubu burçları, altıncı hissine oldukça güvenir ve karar alırken bundan faydalanır. Su grubu burçları karar verirken ilk olarak duygularına döner. Yengeç geçmiş deneyimlerini, Akrep içgüdülerini, Balık ise sezgisel akışları dikkate alır. Onlar için mantık bazen ikinci plandadır çünkü "içimde bir his var" cümlesi başlı başına yeterlidir.