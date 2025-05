Ali Koç’un Haklı Olduğu Tek Konu

Bu haftanın gündemi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un TRT Spor’da katıldığı programdı. Aslında yayının duyurulduğu andan itibaren tüm kamuoyu Koç’un söyleyeceklerini az çok tahmin ediyordu. Öyle de oldu denebilir…

Ali Koç, programda Divan Kurulu Toplantısı’nda söyledikleriyle aynı noktada olduğunu söyledi. İstifa çağrılarına kulaklarını tıkadığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Aslına bakılırsa, camialarda yönetim devamlılığı önemlidir. Fenerbahçe gibi yalnızca futboldan ibaret olmayan takımlarda, Ali Koç yönetimi çok da başarısız sayılmaz. Ancak Ali Koç dahil, herkeste futbolun ‘amiral gemi’ olduğuna yönelik bir algının yerleştiği göz önünde bulundurulursa, bunca sene gelmeyen şampiyonluk ağır bir baskı oluşturuyor.

Koç açıklamalarında, kulübü Financal Fair Play (FFP) bataklığından çıkardıklarından ve bundan kimsenin söz etmediğinden bahsetti. Bu açıdan bakıldığında gerçekten başarılı bir yönetim olduğu doğru. Ancak sahada aynı başarı yansıtılmadığında bu önemsiz bir nokta olarak kalıyor taraftarın gözünde. Çünkü taraftarlar Fenerbahçe’ye şirket olduğu için değil spor kulübü olduğu için gönül veriyor.

BU DURUMA İMZA TOPLAYANLAR GETİRMEDİ

Ali Koç’un Fenerbahçe sevgisini, iyi niyetini kimsenin sorguladığı yok elbet. Ancak iyi niyet ve sevgi de bazen her şeye yetmeyebiliyor. Koç, imza toplanarak kulüpten gönderilmesi konusunu ‘küçük düşürücü’ olarak niteledi. Ancak bu noktaya gelinmesine pek tabii imza toplayanlar neden olmadı kuşkusuz.

MOURINHO İLE DEVAM KARARI

Açıklamalarda öne çıkanlardan biri de Portekizli teknik adam Jose Mourinho ile devam etme düşüncesiydi. Ali Koç’a bu noktada ben de karılıyorum. Çünkü her başarısızlıkta teknik direktör değiştirmek, her sene yeniden yapılanmayı da beraberinde getiriyor. Başarılı ya da başarısız inşa edilen bir yapıyı her seferinde yıkıp yeniden yapmak kulübü ileri taşımıyor. Geçen senelerde de bunu bolca gördük.

İlginçtir bunca derbi başarısızlığına rağmen en az tepki görenlerden biri de Mourinho’ydu. Bunun nedeni de geçmişte başardıklarının biriktirdiği krediler olsa gerek.