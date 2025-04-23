Fenerbahçe'de Başarısızlığın 'Ödülü' Ne Olacak?

Fenerbahçe, Kayserispor ile berabere kalmasının ardından bir sezon daha eli boş döndü. Peki başarısızlığın ‘ödülü’ ne olacak? “Mourinho gelse kurtaramaz” sözü oldukça pahalı bir şekilde kanıtlanmış oldu.

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Sercan C. Güler

Sercan C. Güler

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Bir takımın adı Fenerbahçe ise branş ne olursa olsun, sezon başlarında parola tabii ki ‘şampiyonluk’ oluyor. Futbol takımı da ‘amiral gemi’ olduğu için en büyük beklenti de pek tabii burada oluyor. Sonra film başlıyor. İddialı açıklamalar, yenilgiler, galibiyetler. Tartışmalı yenilgiler, tartışmalı galibiyetler, hakem kararları, yapı, çatı… Yöneticiler ağızlarına geleni söylüyor. Sonra sezon sonu geliyor…

Fenerbahçe’de bu sezon da şampiyonluk hayal oluyor. Son 4 sezona bakıldığında değişmeyen tek bir şeyin olduğu göze çarpıyor. 21/22, 22/23, 23/24 ve 24/25 (şampiyonluğun artık imkansıza yakın olduğunu hesaba katarsak) sezonlarının tamamında bir tek Fenerbahçe’nin yeri değişmedi: İkincilik…

HAKİKATEN DE MOURİNHO KURTARAMAZMIŞ

Sarı-lacivertli ekip yıllardır Türkiye futbolunda söylenen bir sözü de oldukça pahalı bir biçimde doğrulamış oluyor. Neydi o söz? “Mourinho gelse kurtaramaz.”

Ve evet, Fenerbahçe bu senenin başında oldukça maliyetli bir şekilde Portekizli teknik adamı paraya kıyıp takımın başına getirdi. Mourinho’nun şu ana kadar faydalı olduğu tek konu da yukarıda hatırlattığımız sözü doğrulamak oldu.

Sivri diliyle bilinen hoca, ağız dalaşındaki üstünlüğünü sahaya yansıtamadı. Olan yine taraftara oldu. Şimdi tribünlerde her sezon sonunda duymaya alıştığımız “Ali Koç istifa” seslerinin desibeli her geçen gün yükseliyor.

İstifa sesleri yükseliyor yükselmesine ama bu seslere kulak verecek bir yönetim var mı? Yoksa, “stat, tesis, yapı” gibi sözleri mi duyacağız?

Başarısızlığın pek de bir bedelinin olmadığını uzun yıllardır gördük. Peki ödülü ne olacak? Özellikle Mourinho’nun ‘tazminat canavarı’ olduğunun bilindiği bir noktada.

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