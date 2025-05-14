Galatasaray Çifte Kupaya Koşuyor

Ziraat Türkiye Kupası finalinin fragmanı, geçen hafta ligde oynandı. Galatasaray, ikinci yarıda ortaya koyduğu performansı kupa finaline de taşırsa çifte kupa hayal olmaz. Trabzonspor ise Avrupa kupalarına gitmek için elinden geleni yapacaktır.

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Sercan C. Güler

Sercan C. Güler

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Ziraat Türkiye Kupası’nda da artık sona gelindi. Süper Lig maratonunda şampiyonluk ipini aşağı yukarı göğüslemiş sayabileceğimiz Galatasaray ile Avrupa kupalarına adını yazdırmak isteyen Trabzonspor kozlarını paylaşacak.

İki ekip geçen hafta ligde de karşı karşıya gelmiş ve Galatasaray karşılaşmadan 2-0’lık galibiyetle ayrılmıştı. Ancak Trabzonspor’un ligde pek de iddiasının bulunmaması nedeniyle bordo-mavili ekibin teknik direktörü Fatih Tekke maça çok da asılmış gibi bir görüntü çizmedi.

ASLAN SAÇ BAŞ YOLDURTTU AMA…

Süper Lig’deki karşılaşmada Galatasaray’ın şampiyonluk rehaveti adeta gözler enine serildi. Fecaat denilebilecek bir oyunla sarı-kırmızılı oyunculardan bazıları taraftarlarına saç baş yoldurttu.

İkinci yarıda ise Okan Buruk gerekli uyarıları yapmış olacak ki sarı-kırmızılı ekip, silkinerek kendine geldi ve şampiyon gibi oynadı. Maç da Abdülkerim Bardakcı ve Alvaro Morata’nın kaydettiği gollerle kazanıldı.

Karşılaşmanın ikinci yarısı, Ziraat Türkiye Kupası Finali’nin fragmanı gibiydi. Galatasaray zaman zaman yalpalasa da sezon boyunca ligin en iyi kadrosuna sahip olduğunu gösterdi. Trabzonspor’un aksine kadro genişliği de düşünüldüğünde finalin de en büyük favorisi yine ‘Aslan’ olacak.

Trabzonspor ise Şenol Güneş ile başladığı sezonda, yola Fatih Tekke ile devam etme kararı aldı. Galatasaray mağlubiyetine kadar da takımda gözle görülür bir toparlanma olduğu aşikar. Ancak yine de kadro genişliklerine bakıldığında önlerinde bir handikap bulunuyor.

Elbette tek maç üzerinden oynanan finallerde her şey olabilir. Galatasaray favori olsa da neler olabileceğini net olarak kestirmek pek mümkün değil. İzleyip göreceğiz.

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