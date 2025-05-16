Yabancıya 5, Vatandaşına 15

Malum yaz geldi önümüz bayram sonrasında da yaz tatili. Oturdum üşenmedim, Türkiye’deki otel fiyatları önüme döktüm. Örnek olarak da Bodrum otellerini seçtim. Bu otellerden de on tanesini belirledim. İsimlerini yazdım tek tek sitelerine girdim. 5 Temmuz-12 Temmuz arasındaki bir haftalık tatilin en ucuz oda olarak iki kişilik kaç paraya geleceğini çıkarttım.

Daha sonra Türkiye'deki yasaklı bir internet sitesine VPN aracılığıyla Romanya üzerinden girdim. Aynı otellerin en ucuz odalarının yani daha önce baktığım odaların kaç paraya geldiğini inceledim. Ortaya çıkan sonucu tahmin ediyorsunuz herhalde. Yurt dışından gelecek olan yabancılara Türkiye’deki otellerimiz çok daha ucuz.

Hem de yüzde 15 ile yüzde 25 oranında daha ucuz. Mesela bir haftalık her şey dahil çok ünlü bir sitede çok ünlü bir otelin 320.000 TL olan bir haftalığı otelin kendi sitesine girdiğinizde 378.000 TL. Veya 170.000 TL olan aynı oda otelin kendi internet sitesinde 201bin TL. İstanbul’daki çok ünlü otel ile aynı olan bir zincirin Bodrum şubesinde yurt dışı sitede 143.000 TL olan bir haftalık tatil 257.000 TL.

Biliyorsunuz geçen yıllarda sorun olmuş, yurt dışı sitelere girip rezervasyon yaptıranlardan Türkiye’de Türk vatandaşı olma farkı alınmıştı. Ve Turizm Bakanlığı devreye girip güya bu otellere ceza kesmişti, günlük aldıkları ücret miktarında. Bütün ceza buydu ve gördüm ki bu yıl aynı şey oluyor.

Türkiye’nin sahilleri, Türk otelleri, Türk vatandaşlarına daha pahalı. Üstelik daha ucuz fiyat verdikleri bizden çok daha fazla milli gelire sahip ülkelerin vatandaşları. Yapmayın efendiler, kıymayın efendiler. Türk vatandaşları da size gelip tatil yapabilsinler.

Sonra da feveran edersiniz "Türk vatandaşı Yunanistan’a gidiyor, başka ülkelere gidiyor" diye. Sebebi bu. Sen Türk vatandaşını yakalayıp kazıklarsan, başka ülkeler de seni vatandaşına daha ucuz ya da bırak daha ucuzunu daha normal fiyat verirse ağlama.

Bu işi bir türlü toparlayamayan Turizm Bakanlığı'na önerim. Madem mesele döviz getirmek. Şöyle bir açıklama yapsanız, "Eğer Türk vatandaşı ödemeyi döviz ile yaparsa indirimlidir" diye.

Benim şaka diye dillendirdiğim bu öneri bakarsın hoşlarına gider de uygularlar. İşte o zaman gerçekten çok gülerim.