19 Mayıs ve Hep Genç Kalan Atatürk

İçim de, yüreğim de, gözlerim de yine dopdolu.

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Neşe Doster

Neşe Doster

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Bundan 106 yıl önce, özgürlük ve bağımsızlık için önünde uzun bir yol, arkasında tecrübeli, inançlı, kararlı bir ordu, yanında inanmış bir halkla yola çıkan Atatürk;

23 Nisan’ı çocuklara,

19 Mayıs’ı gençlere,

30 Ağustos’u kahraman Türk Ordusu’na,

29 Ekim’i ise tüm ulusuna armağan etmiştir.

Hem yazarı hem hatibi olduğu Nutuk gibi bir şaheseri, Gençliğe Hitabe ile bitiren, kaç lider vardır dünya tarihinde?

Büyük Bir Başarının İlk Adımı, 19 Mayıs 1919

19 Mayıs, büyük bir başarının ilk adımıdır. Bu başarının adı Türkiye Cumhuriyeti’dir. Millet olmaktır, Türkçedir, cehalete karşı savaştır, Medeni Kanun’dur, kadın-erkek eşitliğidir, bilimdir, yurttaşlıktır, sanayileşmedir, bütüncül kalkınmadır, bağımsızlıktır, toplumsal bilinçtir, özgüvendir.

Bu zorlu ve yorucu koşullarda tüm bunları hayata geçiren kaç lider vardır dünyada?

Doğru zamanda, doğru zeminde ve doğru kadrolarla hareket eden, cesur adımlar atan, başarıya giden yolun taşlarını döşeyen ve milletine çoban yıldızı olan kaç lider vardır dünyada?

Büyük Atatürk, dört dörtlük bir ahlakın, bilimin, aklın, geleceği kurmanın, yurtseverliğin, halk sevgisinin, birlikte hareket etmenin ve gençliğe güvenmenin adıdır.

Tüm bunları başarabilen kaç lider vardır dünyada?

Bu nedenle aradan geçen bunca yıla rağmen ülkemizi aydınlatmaya, milletimize yol göstermeye devam etmektedir.

Düşüncelerinin doğruluğu, haklılığı, gücü ve güncelliği nedeniyle adının geçmediği tek bir gün bile yoktur Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.

Etiketler
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Mustafa Kemal Atatürk
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