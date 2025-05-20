Şaşırtan Uyarı! Ne Eksik Ne de Fazla Olmalı: B12 Vitamini Beyne Hem Fayda Hem Zarar Verebilir

Yaş aldıkça zihnimizi keskin ve sağlıklı tutmak isteriz. Bu konuda vitaminlerin önemi büyük, özellikle de B12 vitamini. Ancak son yapılan araştırmalar, B12 vitamininin hem eksikliğinin hem de fazlalığının beyin sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini ortaya koydu.

Vitamin B12 nedir?

Vitamin B12, sinir sistemi, beyin ve kan hücrelerinin sağlıklı çalışması için gereklidir. Vücutta üretilemez, bu yüzden dışarıdan gıdalarla veya takviyelerle alınmalıdır.

En çok bulunan kaynaklar:

-Kırmızı et ve tavuk

-Balık (özellikle somon, ton balığı)

-Yumurta ve süt ürünleri

-B12 ile zenginleştirilmiş kahvaltılık gevrekler

Kimler risk altında?

B12 eksikliği genellikle vegan/vejetaryen beslenenlerde, mide veya bağırsak sorunları olanlarda ve yaşlı bireylerde görülür. İlginç olan şu ki sadece eksiklik değil, çok yüksek B12 seviyeleri de sorun yaratabiliyor.

Yeni araştırmalar ne diyor?

Kaliforniya Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmada, yaşlı bireylerde hem düşük hem de yüksek B12 seviyelerinin beyin işlevleri üzerinde olumsuz etkiler yaptığı görüldü.

Düşük B12 seviyesi olanlarda sinir iletimi yavaşlıyor, düşünme ve hatırlama gibi zihinsel işlemler yavaşlıyor.

Yüksek B12 seviyesi olanlarda ise bazı beyin hücrelerinin zarar gördüğünü düşündüren biyobelirteçlerde artış görüldü.

Bu durum, B12’nin sadece “normal aralıkta” olmasının yeterli olmayabileceğini gösteriyor.

Peki ne yapmalıyız?

Dengeli beslenin: Hayvansal gıdalarla besleniyorsanız genelde yeterli B12 alırsınız. Vegan bireyler ise mutlaka takviye almalı.

Gereksiz takviyeden kaçının: Yüksek dozlu takviyeleri bilinçsizce kullanmayın. Vücudunuzun ihtiyacı olmayan B12, bazı kişilerde zararlı olabilir.

Kan testlerinizi yaptırın: Özellikle 50 yaş üzerindeyseniz veya unutkanlık, halsizlik gibi şikayetleriniz varsa, B12 seviyelerinizi kontrol ettirin.

Aktif B12’ye dikkat edin: Sadece toplam B12 değil, “aktif” B12 seviyesi de değerlendirilmeli. Bu test, her laboratuvarda yapılmasa da hekiminizle görüşmeye değer.

SONUÇ

Vitamin B12, sağlıklı bir beyin ve sinir sistemi için olmazsa olmaz. Ancak her şeyde olduğu gibi bunda da denge önemli. Eksikliği kadar fazlalığı da sorun yaratabiliyor. Bilinçli beslenme ve düzenli kontrollerle bu dengeyi sağlamak mümkün.

Sağlıklı günler dilerim.

Sorularınız için:

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