3 Gol, 3 Puan, 3 Kötü Haber: Mourinho'nun 'Revirbahçesi' Şimdi Ne Yapacak?

Süper Lig, her sezon olduğu gibi bu sezon da sürprizlere gebe bir şekilde ilerliyor. Sezon başında kime sorsanız, şampiyonluk yarışının Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın arasında geçeceğini söylerdi. Öyle ki, Fenerbahçe dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho’yu takımın başına geçirmiş, Galatasaray geçen seneki şampiyon kadronun üzerine, gidenler olsa da üst düzey forvet oyuncusu Victor Osimhen’i transfer ederek tüm dünyanın ağzını açık bırakmış, Beşiktaş da kurduğu dengeli gibi görünen kadronun başına teknik direktör van Bronckhorst’u geçirmişti.

Beşiktaş’ın bu kadar erken havlu atacağını hayal edebilir miydik? Hiç zannetmiyorum… Yaşanan gelişmelerin ardından ne sezon başındaki başkan kaldı takımın başında ne de teknik direktör. Tam ‘Kartal’ın pençeleri söküldü zannedilen Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında aldığı galibiyetle hayata tutundu gibi oldu. Ancak nasıl bir yanılgı içerisinde olduğumuzu öğrenmemiz için yalnızca bir hafta yetti.

Siyah-beyazlı ekibin nöbetçi hocası Serdar Topraktepe, Mourinho’nun Fenerbahçe’sine ikinci yarıdaki değişikliklerle adeta ‘ders’ verirken, Adana Demirspor karşılaşmasındaki değişiklikleriyle bu kez yapılmaması gerekenlerin dersini vermiş gibi göründü. Ligde bugüne kadar henüz galibiyeti dahi olmayan bir takım olan Adana Demir, karşılaşmanın son anlarında artık çözülmeye başlasa da skor üstünlüğünü koruyarak, Fenerbahçe karşılaşmasında ayağa kalktığını zanneden Beşiktaş’a ağır bir ders verdi.

ASLAN DAKİKA FARK ETMEKSİZİN AFFETMİYOR

Geçen haftanın en önemli karşılaşması hiç kuşkusuz Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmasıydı. Galatasaray zorlanarak da olsa son bir nefesle 3 puanı almasını bildi ve Fenerbahçe ile puan farkını korudu. Trabzonspor için ise kabustan uyanma fırsatı, yine başka bahara kaldı ve küme düşme hattının nefesini tabiri caizse ensesinde hissetmeye başladı.

Bordo-mavili ekip, teknik direktör Şenol Güneş’in belki de sezon başından bu yana hayalini kurduğu takım temposuyla başladı. Karadeniz ekibi karşılaşmanın bir bölümünde 3-2 öne geçse de bu üstünlüğü korumayı başaramadı. Arkasına aldığı rüzgarı koruyamayan Trabzon, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un cesur Jelert-Batshuayi değişimiyle neye uğradığını şaşırdı.

Buruk, sezon başından bu yana tercihleriyle eleştirilse de ‘winner’ karakterde olduğunu bir kez daha gösterdi. Nihayetinde Galatasaray son bölümüne 3-3 beraberlikle girilen karşılaşmada 90+8’de gelen golle şu anda en önemli şampiyonluk adayı olduğunu gözler önüne serdi.

FENER GALİP AMA…

Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında Beşiktaş’tan aldığı darbenin etkilerini silmek için evinde Başakşehir’in karşısına çıktı. Karşılaşma aslında beklendiği gibi sarı-lacivertli ekibin oyun üstünlüğü ile devam etti. İlk yarının sonlarında usta ayak Dzeko ile bulunan golün ardından bir de Ba’nın kırmızı kart görmesiyle ipler tamamen Fenerbahçe’nin eline geçti. Derken… beklenmedik sakatlıklar Mourinho’yu zorunlu değişiklikler yapmaya mecbur bıraktı.

Başakşehir’in beraberliği bulmasının ardından oyuna giren En-Nesyri fileleri havalandırarak takımını yeniden öne geçirdi. Fenerbahçe tam maçı kurtardım derken, 5 değişiklik hakkını erken kullanmak zorunda kalan Mourinho Becao’nun sakatlığı ile şoke oldu.

Bu dakikadan sonra Kanarya da 10 kişi kaldı ve Fenerbahçe taraftarının çilesi başladı. Tribünler ve ekran başındakiler heyecanlı dakikalar yaşarken, En Nesyri, attığı şık kafa golüyle skoru 3-1’e getirdi ve taraftarlarına derin bir nefes aldırdı.

Fenerbahçe 3 puanı 3 golle alsa da takım adeta ‘revire’ döndü. Dominic Livakovic, Oğuz Aydın ve Rodrigo Becao’nun sakatlanmış olması zaten düşe kalka ilerleyen takımda endişelendiren bir başka durum olarak yerini aldı.

Bekliyoruz, zor durumdaki Fenerbahçe’de ‘Special One’ büyüklüğünü bakalım bir gün gösterecek mi?