Şampiyon Galatasaray ve Lafla Yürümeyen Peynir Gemisi

Galatasaray uzun Süper Lig maratonunun henüz bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti ve işin heyecanını bir anlamda kaçırdı. Önümüzdeki iki hafta için elimizde düşme kalma mücadeleleri ve üçüncülük için yaşanan yarış kaldı.

Lider Galatasaray zaman zaman kötü bir futbolla zaman zaman da fırtına gibi esen bir oyunla kazanmasını bildi. Sarı-kırmızılı ekibin, hangisiydi hatırlamıyorum, berbat futbola rağmen kazanmasını bildiği bir maçın ardından demiştik: ‘Şampiyonlar böyle maçlarda belli olur.’ Aynen de öyle oldu.

Galatasaray’ın sezon başından beri aslında rakibi yoktu. Fenerbahçe ile rekabet içindeymiş gibi göründüler elbette ancak, bu sözden öte gitmedi. Puan farkı azaldı çoğaldı azaldı çoğaldı ve şu an bu noktadayız.

Elimizde bir şampiyon ve müzmin bir ikinci var.

‘TEMİZ OLMAYANLARI’ DA YENMEK

Fenerbahçe tarafından bakıldığında ise her sezon olduğu gibi büyük laflar edildi. İddianız varsa, büyük laflar tabii ki edilecek. Ancak, peynir gemisi lafla yürümüyor.

Göreve gelmesinden bu yana teknik direktör Mourinho, sahada gösteremediği rekabeti ‘sözde’ göstermeye gayret gösterdi. Sonuçta orada da kazanamadı.

Galatasaray’ın şampiyonluğunu ilan ettiği gece dahi, ligde yaşananları dünyaya duyurmakta başarılı olduğunu savundu. Ligin temiz olmadığı herkesçe bilinen bir gerçek zaten de eğer Mourinho’ysan, ‘temiz olmayanları’ da yenecektin.

Şimdi bir seçim kaosu içinde kavrulan Fenerbahçe’de bu yılla birlikte gelecek yıllar dahi ateşe atılmış gibi görünüyor.

İnat, başarısızlık, vaat, yalan, gerçek hepsi birbirine karışıyor.