2023 yılından dileğim

"2023'e girerken dileğim, bundan 10 ay sonra bir 29 Ekim günü, karanlık sokaklar, kapalı kapılar, pencereler, daha da dolu zindanlar görmemek için dileğim bu seçimin gerçek tarihinde yapılmasıdır."

Son Güncelleme:
Melda Onur

Melda Onur

meldaonur@gmail.com

Tüm Yazıları

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kritik yılına giriyoruz. Öyle görünüyor. Geçmişe bakıldığında, dönemine damga vuran, unutulmayan yıllar elbette oldu ama, bunlar anlık oluşan olaylar nedeniyleydi.

Oysa 2023 yıllardır bekleniyor.

Öncelikle Cumhuriyetin 100. yılı... Türkiye Cumhuriyeti 100 yaşına basıyor. Tahmin ediyoruz ki muhteşem kutlamalara tanık olacağız ülkenin dört bir köşesinde. Halk akın akın meydanlara, sokaklara koşacak, ellerinde Türk bayrakları ile. Pankartlar ile, Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşlarının fotoğrafları ile.

Şarkılarla, türkülerle, marşlarla...

Yetmez... 200. yıla umut taşıyacak yepyeni bir Türkiye vizyonunun başlama vuruşu, bu coşkulu kutlamaların sesini bastırmalı.

Cumhuriyeti, reklam arası olarak görmek isteyen zihniyet ise, elinde, içinde ne olduğunu açıklamadığı bir pandora kutusu ile yıllardır 2023 hedefleri koyuyor. 2023 hedefleri doğrultusunda demokratik zemini altımızdan çekerek, bizi parti devletinin sınırları içinde itiraz hakkını elimizden alarak zoraki yaşatmaya çalışıyor. Hayalini kurdukları Osmanlı Devleti'ne yeniden hayat öpücüğü vermek için vatandaşı kulluğa alıştırmaya, kadını ikinci sınıflığa itmeye, yaşam tarzlarını tek tipleştirmeye gayret ediyor. Çağdaş hukukta yer etmiş haklarımız, suç ve günah olarak yeniden işlenmeye çalışılıyor. Ortak yaşam kültüründeki bütün farklılıklar bugün tek tip bir yaşam için feda ettiriliyor.

Bu muğlak 2023 arzusunu gerçekleştirmek için Anayasa, yasalar, ülkenin yüzyıllardan süzülerek gelmiş, yerleşmiş değerlerinde defalarca gedik açıldı. Buna karşı ses yükseltenler birer birer aramızdan alınıp zindanlara götürüldü. Yürütme Gücü devletine dönüşmüş ülkede, yasama etkisizleştirilerek devreden çıkarıldı. İki dudak arasına sıkışmış yargı kararları, ülkeyi 2023 ihtirasına giden yoldaki hukuki ve insani engelleri ortadan kaldırıyor. Bu ahval ve şerait içinde hala seçimi erkene alıp, anayasayı bir kez daha devreden çıkararak bu iktidar şeklini sürdürülmek için canhıraş bir mücadele var.

Muhalefet adına, artık önümüzde yapılması gereken tek önemli hamle var. Bu seçimi erkene almamak. Direnmek. Tek bir kişi iktidarını çeyrek asra tamamlasın diye ülkenin tüm kurumlarını alt üst ederken bu karanlık gidişata yapılan yol temizliğine katkıda bulunmamak. Zira aksi, bu ülkede huzurlu bir gelecek arayan vatandaşa ihanettir.

Muhalefet 2023 kararlarının başına şunu yazmalıdır: Bu iktidarın her arzu ettiği anayasal değişikliğe artık çanak taşımamak. Hiçbirine...

2023'e girerken dileğim, bundan 10 ay sonra bir 29 Ekim günü, karanlık sokaklar, kapalı kapılar, pencereler, daha da dolu zindanlar görmemek için dileğim bu seçimin gerçek tarihinde yapılmasıdır.

2023'te umut ve seyahat dolu yazılarla tekrar buluşmayı dilerim. Sağlıkla, mutlulukla kalın.

Son Güncelleme:

Melda Onur Arşivi

Arabistanlı Lawrence ve Akabe'si 25 Aralık 2022
Çarşamba 23 Aralık 2022
Dünyadaki Mars: Wadi Rum 18 Aralık 2022
2023 Risk Haritası Değişirken 16 Aralık 2022
Lut Kavmi'nin ülkesinde 10 Aralık 2022
Aydınlanma başlayınca durmaz, ilerler 09 Aralık 2022
Melda Onur Tüm Yazıları
Yazarlar
Yener Çıracı
Yener Çıracı Karın unsuru: “Zaman zerreleri”
Alpaslan Akkuş
Alpaslan Akkuş Oyunda hep lider...
Bahar Akpınar
Bahar Akpınar Patron bizi gergin seviyor
Neşe Doster
Neşe Doster 2023’e girerken…
Ali Taştan
Ali Taştan Eğitimde 153 yıldır çözülemeyen sorun
ÇOK OKUNANLAR
Yılın son anketi: Seçim ikinci tura kalırsa, Erdoğan 4 aday karşısında kaybediyor Seçim ikinci tura kalırsa, Erdoğan 4 aday karşısında kaybediyor
Son anket açıklandı: Bu pazar seçim olsa hangi parti ne kadar oy alıyor? İşte baraj altı kalan partiler! Bu pazar seçim olsa hangi parti ne kadar oy alıyor? İşte baraj altı kalan partiler!
Ekonomistlerin 2023 sonu dolar kuru tahminleri: 20 lirayı aşıyor! 5 ekonomist birden yanıtladı: İşte 2023 sonu dolar kuru tahminleri
Gökçek ve Soylu seçenekleri ortalığı karıştırdı: 'Bir de teyze diyerek yaş yakıştıranlar var' Gökçek ve Soylu seçenekleri ortalığı karıştırdı: 'Bir de teyze diyerek yaş yakıştıranlar var'
İslam Memiş, altın tahminini değiştirdi: 'Gecikmeli de olsa bu seviyeyi bekliyorum' İslam Memiş, altın tahminini değiştirdi: 'Gecikmeli de olsa bu seviyeyi bekliyorum'