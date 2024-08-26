Tuncay Özkan'ın Derdi Ne?

CHP'li dostlarım, sakın ha sakın Tuncay Özkan'ın dolduruşuna gelmeyiniz. Hep yaptığını yapıyor. Sizin arkanıza saklanarak karşı mahalleye taş atıyor. Derdi sizleri zorla kendisini savunur hale getirmek. Böylece yaşadığı itibar heyelanını aşabileceğini zannediyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nu uçurumdan attı, şimdi yeni yönetimde kendine alan açmaya çalışıyor. Bunu da en iyi bildiği şekilde kavga çıkararak yapıyor.

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Hatice Turhan

Hatice Turhan

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Aslında CHP'li bile değildir. ANAP'lıdır. Rahmetli Başbakan Mesut Yılmaz'ın has adamıdır. Ve Mesut Bey'in ağabeyi Turgut Bey'in. Mesut Bey'e o derece yakındı ki, onunla bir olup Uğur Dündar'ın kafasını yedi. Anlı şanlı Aydın Doğan da bu işe alet oldu. Mesut Bey'in desteği ile 'Karamehmet'ten seni kurtaracağım' diyerek 10 milyon dolar aldı, şimdi yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Reha Muhtar'ı yedi.

Dönemin İçişleri Bakanı Sadettin Tantan anlatsın size Tuncay Özkan'ın kim olduğunu. Ölürken bile kavgalı olduğu Organize Şube Kurucusu Adil Müdür'ün tanıklığı daha yok olmadı.

"Biz kaç kişiyiz" diyerek insanları nasıl sokağa döktüğünü, "Darbe" söylentilerine nasıl zemin hazırladığını, FETÖ ile mücadele ediyormuş gibi görünerek kanalı nasıl FETÖ'nün en önemli adamına sattığını çalışma arkadaşlarını kandırarak satış parasını yeğeni üzerinden nasıl buhar ettiğini anlatacak elbet çıkar. Kanalı kurarken hangi yardımlaşma sandıklarından, hangi holdinglerden peşin reklam aldığı da öğrenilir elbet.

Erkan Mumcu anlatsın size, Tuncay Özkan'ın ısrarlarına dayanamayarak Tayyip Erdoğan ile barıştırmak için nasıl araya girdiğini. Erdoğan'ın hakkında 15 dava açılmasına yol açan Özkan'ın barışma teklifine Mumcu'yu rencide ederek nasıl yanıt verdiğini öğrenirsiniz belki de. Veya şimdi sorsan kanlı bıçaklı olduğu Ankara eski Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten kaç kere Tayyip Erdoğan ile barışmak için aracılık istediğini de öğreniriz.

Veya çok sevgili ağabeyi rahmetli Cüneyt Arcayürek ile neden kavga ettiğini. CHP milletvekili olmak için kimleri araya soktuğunu, kızını nasıl aracı yaptığını detaylarıyla duyarız.

Parti Meclisine giremeyince kimleri suçladığını bilince Kemal Kılıçdaroğlu'nu nasıl aslanların önüne attığını da biliriz.

CHP'nin medya danışmanlığı yaptığı dönem çok başarısızdı. Çünkü kendisi basında zaten hiç sevilmez. Kemal Bey bütün iyi niyetiyle zannetti ki , Tuncay Özkan'ın bir karşılığı var. Ancak bilmediği Özkan'ın partiyi sanki kendi Genel Başkanmışcasına nasıl kullandığıydı.

Şimdi size olacakları anlatayım. Aslında bu son açıklaması Tuncay Özkan'ın kuyudan çıkış stratejisi. Parti içinde sevilmediğini biliyor. Artık deniz bitti, kara göründü. Umudu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a saldırarak kendi mahallesinde itibar kazanmak. Muhtemel yargılandığı davalar kesin sonucu ulaştı veya zaman aşımına girdi.

CHP'li dostlara sakın bunun dolduruşuna gelmeyin derken, AKP'li dostlarıma da lafım var. Aman ha aman sakın bunu ciddiye alıp istediğini vermeyin.

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