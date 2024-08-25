Tuncay Özkan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Hakaret Etti: Eski Defterler Açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Ahlat’ta düzenlenen etkinliklerde yaptığı konuşmada CHP’ye yönelik eleştiriler yaptı. Erdoğan konuşmasının bir bölümünde CHP’yi ‘gösteriş meraklısı’ olmakla suçladı ve ‘elitist’ dedi. Erdoğan’ın sözleri tartışma yaratırken, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ise Erdoğan’a hakaret içerikli tepki gösterdi. Özkan X’te yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘züppe’ dedi.

AKP'Lİ İSİMLERDEN SERT TEPKİ

Özkan’ın Erdoğan’a yönelik sözlerine AKP’li birçok isim tepki gösterirken, muhalif isimler ise Özkan’ın geçmişini hatırlatarak Özkan’ı muhalefeti sabote etmek ile suçladı.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Tuncay Özkan'a sert tepki göstererek, "Bir CHP milletvekilinin Cumhurbaşkanımıza dönük siyasi ahlaktan yoksun ve çirkinlik abidesi sözleri, bu kişinin kendi kendisine ayna tutmasından ibarettir" değerlendirmesi yaptı.

‘ÇUKURSUNUZ’

AKP’li Mahir Ünal, Özkan’ın paylaşımını alıntılayarak “TCK m.299 (1) Cumhurbaşkanına hakaret eden kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) Suçun alenen işlenmesi hâlinde, verilecek ceza altıda biri oranında artırılır. (3) Bu suçtan dolayı kovuşturma yapılması, Adalet Bakanının iznine bağlıdır. Amacınız belli, bu alçaklığı bilerek yapıyorsunuz. Çukursunuz” dedi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise “Hakaret, yalan ve iftira ile seçim kazanamadılar. Recep Tayyip Erdoğan'dan öyle bir tokat yediler ki sırça köşklerinden de kovuldular. Şimdi "Milletin Adamına" dil uzatarak dikkat çekmeye çalışıyorlar. Dilini içeri sok, sana buradan su veren de olmaz kemik atan da” dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise Özkan hakkında soruşturma başlatıldığını duyurarak, “Aziz milletimizin oylarıyla seçilen, ülkemize ve milletimize hizmet etmek için gece gündüz demeden çalışan Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz ve çirkin ifadeler asla kabul edilemez. Milletvekilliği kimliğini taşıyan bir kişinin milletin değerlerini hiçe sayan, terbiyesiz ve ahlak dışı sözlerini şiddetle kınıyorum” sözleri ile tepki gösterdi.

HAKARETE SERT HAKARETLE KARŞILIK

AKP Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı ise Özkan’ın hakaretine hakaret ile karşılık verdi ve “o. çocuğu" ile "o. çocuğu" arasında büyük fark vardır. Birincisinde sıfat kişiye ikincisinde anneye aittir. Bizim düşüncemizde anne kutsaldır. Ancak müptezel Tuncay Özkan'nın dilinden dökülen salyalar ancak "o. çocuğu"ndan sadır olabilir. Alçak herif” ifadelerini kullandı.

Özkan’ın hakaretine muhalif kamuoyundan da tepki geldi. Yapılan paylaşımlarda Özkan’ın bu sözleri bir ‘hesap dahilinde’ söylediğini savunanlar oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise Özkan’ın CHP ve CHP öncesi siyasi hayatını hatırlattı. Bazı kullanıcılar ise Özkan’ı AKP’ye can simidi atmak ile suçlayarak CHP’den ihraç edilmesini istedi.

2015’TE CHP’YE KATILDI

Uzun yıllar gazetecilik yapan Tuncay Özkan, AKP’nin iktidarının ilk yıllarınca Biz Kaç Kişiyiz adlı hareket kurmuş ve çok sayıda ‘Cumhuriyet Mitingi’ düzenlemişti. 2015 yılında CHP’ye katılan Özkan, o dönemden sonra İzmir’den farklı dönemlerde milletvekili seçildi. CHP’nin Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı olarak görev yapan Özkan, Kılıçdaroğlu’nun basın ile olan ilişkilerini koordine ediyordu. Özkan’ın bu görevi sırasında Kılıçdaroğlu’nun İletişim Koordinatörü olarak göreve gelen Ömer Topsakal’ın Özkan’a çok yakın olduğunu biliniyordu.

ADI FETÖ İLE ANILDI

Özkan, 2000’li yılların başında Kanaltürk’ü kurdu, 13 Mayıs 2008 günü sahibi ve kurucusu olduğu Kanaltürk ve bütün yan kuruluşlarını, Bugün gazetesinin de sahibi olan Koza Madencilik A.Ş.'nin sahibi Akın İpek'e 25 milyon dolar muammel bedel karşılığında hisselerin %99.09'unu sattığını açıkladı. Ancak Koza Madencilik A.Ş. İMKB’ye bu bedelin 30 milyon dolar olduğunu bildirdi. Daha sonra FETÖ sürecinde el konulan şirketlerden olan Koza Madencilik A.Ş’ye kanalı neden sattığını ise ‘maddi gerekçeler’ olarak açıkladı. Geçtiğimiz yıllarda FETÖ’cüler Özkan hakkında TMSF üzerinden el konulan şirketler nedeniyle 95 milyon dolarlık gelir elde etmeyi hedeflediğini iddia etti.

Özkan’ın CHP milletvekili iken ANKA Haber Ajansı ve KRT TV’nin gayri resmi sahibi olduğu sık sık dile getirildi. ANKA’nın 14 Mayıs seçim gecesinde veri akışında sorun olduğu iddiası sonrası Özkan’ın bunu bilinçli yaptığı dile getirilerek gÖrevden alınması istendi.

CHP’de Kılıçdaroğlu sonrası dönemde Özkan’ın başında bulunduğu birimin seçim döneminde reklam için 367 milyon liralık harcama yaptığı da iddia edilmişti. Bazı partililer özellikle Özkan’ı seçim döneminde CHP’nin parasını ‘savurmak’ ile eleştirmişti.

SEÇİM DÖNEMİNDE ÇALIŞMAMAKLA SUÇLANDI

Özkan’ın Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olduğunda “Ben de vekil adayı olmayacağım, iddiamıza sahip çıkacağız” dediği, ancak daha sonra milletvekilliği için başvuru yaptığı belirtilmiş. Hatta Özkan’ın bunu soran bazı gazetecilere “Kemal Bey istedi” dediği kulislerde konuşulmuştu. 31 Mart yerel seçimlerinde kendisine yakın hiçbir ismin İzmir’de aday yapılmamasına tepki gösteren Özkan partililerce seçim döneminde çalışmamak suçlandı.