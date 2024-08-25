AKP'li Eski Bakan Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! İktidarı Sert Eleştirdi

AKP'nin eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir paylaşımda bulundu.

İktidarın kırsal kalkınma planına ilişkin eleştiriler yönelten Bayraktar, tepkisini sert sözlerle ifade etti.

Bayraktar'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde: