AKP'li Eski Bakan Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! İktidarı Sert Eleştirdi
AKP'li eski bakan Erdoğan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iktidarın kırsal kalkınma planına yönelik çok konuşulacak eleştirilerde bulundu.
AKP'nin eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir paylaşımda bulundu.
İktidarın kırsal kalkınma planına ilişkin eleştiriler yönelten Bayraktar, tepkisini sert sözlerle ifade etti.
Bayraktar'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:
Bir ülkenin Köy nüfusunu %30-35 civarında tutmazsanız, şehirde ne varsa”KÖYE” getirmezseniz, hele hele fiilen köy olan yerleşim birimlerine mahalle ismini koyarsanız, nah kalkınmaya devam edebilirsiniz.— Erdoğan BAYRAKTAR (@erdgnbayraktr) August 25, 2024
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