AKP'li Eski Bakan Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! İktidarı Sert Eleştirdi

AKP'li eski bakan Erdoğan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iktidarın kırsal kalkınma planına yönelik çok konuşulacak eleştirilerde bulundu.

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AKP'li Eski Bakan Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! İktidarı Sert Eleştirdi

AKP'nin eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir paylaşımda bulundu.

İktidarın kırsal kalkınma planına ilişkin eleştiriler yönelten Bayraktar, tepkisini sert sözlerle ifade etti.

Bayraktar'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

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