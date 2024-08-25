Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orman Yangınları Nedeniyle Muhalefeti Hedef Aldı: 'Burada Asıl Hesap Vermesi Gerekenler Yerel Yönetimlerdir'

Cumhurbaşkanı Erdoüğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Yurdun dört bir yanında çıkan orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, 15-19 Ağustos tarihleri arasında 306 orman yangının çıktığını ifade etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orman Yangınları Nedeniyle Muhalefeti Hedef Aldı: 'Burada Asıl Hesap Vermesi Gerekenler Yerel Yönetimlerdir'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat'ta gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

'TARİHİMİZİN EN GÜÇLÜ 'YEŞİL VATAN ORDUSU'NA SAHİBİZ'

"Artan yangınlarla mücadele etmek için gereken her türlü adımı attık.

Filomuzda bulunan 27 uçak, 105 helikopter ve 5 binden fazla kara aracıyla tarihimizin en güçlü 'Yeşil Vatan' ordusuna sahibiz.

İHA'larımızı orman yangınlarının tespitinde de kullanmaya başladık.

15-19 Ağustos tarihleri arasında 306 orman yangını çıktı.

YANGINLAR NEDENİYLE MUHALEFETİ HEDEF ALDI

Burada bir üzüntümüzü de ifade etmek istiyorum. Devletimiz her yangın çıktığında sadece alevlerle değil aynı zamanda muhalefetin körüklediği fitne ateşiyle de mücadele etmektedir.

Bunu daha önce Marmaris yangınında yaşadık. Geçen sene Mardin ve Diyarbakır anız yangınında yaşadık. Aynı iftira yalan ve çarpıtma furyasına geçen hafta da şahit olduk. Gözlerinin önünde uçan, uçak ve helikoptere rağmen uçak yok dediler. Yangın başladıktan sadece 5 dakika sonra ilk müdahale yapıldığı halde 'Yangına müdahale edilmiyor' dediler. Yeşil Vatan'ın korunmasında kritik rol üstlenen İHA'larla ilgili ahlaka sığmayan bir sürü iftira attılar.

'ASIL HESAP VERMESİ GEREKENLER YEREL YÖNETİMLERDİR'

Daha bunun gibi pek çok dezenformasyonu ekranlardan, sosyal medya mecrasından ve gazetelerden ortalığa boca ettiler.

Burada asıl sorgulanması, eleştirilmesi, millete hesap vermesi gerekenler yerel yönetimlerdir. Kendi sorumluluk alanlarındaki orman yangınlarına bile müdahale etmekte çok geç kaldılar. Muhalefet belediyeleri, iş yapmak yerine yangın gibi bir meselede dahi siyaset yapma peşinde koşmaktadır.

Bu tablo milletimizin de vicdanını yaralıyor. Yangının, depremin, doğal afetin şu partisi veya bu partisi olmaz."

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Recep Tayyip Erdoğan Orman yangınları
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