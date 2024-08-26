Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tuncay Özkan'a 250 Bin TL'lik Tazminat Davası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisine "züppe" diye seslenen CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'a tazminat davası açtı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla Özkan hakkında soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tuncay Özkan'a 250 Bin TL'lik Tazminat Davası

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, muhalefeti ‘gösteriş müptelası’ olmakla eleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ‘züppe’ demiş ve hakkında soruşturma başlatılmıştı. Özkan'a karşı bir hamlede Erdoğan'dan geldi.

250 BİN LİRALIK DAVA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tuncay Özkan'a 250 bin TL'lik tazminat davası açtı.

Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın yaptığı açıklamada, "CHP İzmir milletvekili Tuncay Özkan aleyhine, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan mesnetsiz ve düzeysiz açıklamaları nedeniyle 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır. Ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet dilekçesi sunulmuştur" dedi.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yıl dönümü etkinliklerine katılmak için gittiği Bitlis’te yaptığı bir konuşmada, CHP yöneticilerini "gösteriş müptelası elitistler" olarak tanımlamıştı.

Erdoğan, "Meydanlara söz verdikleri halde binlerce belediye işçisini gelir gelmez kapı dışarı ettiler. Halkçılık maskesinin arkasından Avrupa başkentlerinde halkın paralarıyla keyif çatan gösteriş müptelası bir elitizm çıktı" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan'a cevap veren Tuncay Özkan ise şu açıklamada bulunmuştu:

"Seni gidi züppe seni! Sarayda otur, tahta kurul, dolarlar, milyarlar oyuncağın olsun, israflık, müsriflik yoldaşın, zenginler senin arkadaşın bize mi diyorsun 'gösteriş müptelası' diye? 13 uçak sende. Lüks hayat sende. Konvoylar dolusu otomobil yurt içinde yurt dışında sende. 22 yılda milleti fakir fukara koyup zenginlerin partisi olmak sende. Fakirle fukarayla dalga geçen partili sende. Dolar milyarderleri sende. Zindanlar bizim, saraylar senin, gösterişli olan biz öyle mi? Kıskandın mı? Seni sarayın züppesi seni!"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla Özkan hakkında İzmir başsavcılığının soruşturma başlattığını duyurmuştu.

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